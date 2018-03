Villaraigosa difiere de las filas demócratas

A pesar de su incursión en el mundo privado, Villaraigosa continúa ejerciendo influencia política

Aunque el ex alcalde Antonio Villaraigosa parece tener un pie fuera de la política, esta semana le ha recordado a California que su influencia en la arena electoral sigue vigente y que está dispuesto a romper viejas alianzas en áreas donde quiere posicionarse con fuerza.

El partido demócrata de California está detrás de la candidatura del actual superintendente de instrucción pública Tom Torlakson, pero Villaraigosa dio su apoyo a Marshall Tuck. Educación es un tema donde el ex alcalde ha intentado imprimir su huella por mucho tiempo, más ahora, a la luz de una posible candidatura futura a la gubernatura del estado.

“Marshall traerá estrategia reales y no política a Sacramento”, dijo Villaraigosa en una declaración. Tuck se desempeñó en 2006 como director ejecutivo de Partnership for Los Angeles Schools, una organización creada por el ex alcalde, que controla 17 escuelas en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles.

Desde que dejó la alcaldía Villaraigosa se ha alejado del mundo político y está más enfocado en el mundo empresarial. Durante los últimos meses de 2013 Herbalife anunció que lo tendría como uno de sus asesores de más alto rango. La firma de relaciones públicas Edelman, también lo posicionó como consultor, así como Estrella de TV.

Además, la University of Southern California lo incluyó en sus filas de académicos en el área de política pública.

Pero a pesar de sus diversas incursiones en el mundo privado, Villaraigosa es una carta valiosa para el partido demócrata en elecciones de alto perfil y se espera que tenga un rol activo en varias campañas concentradas en las elecciones de noviembre.