Estados Unidos no se une al día internacional del libro

Hoy, 23 de abril, el mundo celebra el Día Internacional del Libro; una jornada con importante repercusión en América Latina y Europa, pero no muy presente en EEUU

Tan solo una semana después del fallecimiento de Gabriel García Márquez, el pasado 17 de abril, el mundo entero vuelve a centrarse en la literatura. Y es que hoy, 23 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro. Un homenaje a la literatura creado por la UNESCO para promover la lectura, las publicaciones y los derechos de autor de los escritores.

Es una fecha muy celebrada en América Latina y en Europa, pero no tanto en Estados Unidos. Un hecho que Anabelle Valenzuela-Alarcon cree se debería cambiar: “Celebrar el Día Internacional del Libro es lo mismo que practicar las resoluciones de Año Nuevo; la gente se dice a sí mismo ‘este año leeré diez libros’. Es una manera de reflexionar sobre cuánto leemos y de auto animarnos a leer más”. Valenzuela-Alarcon es la autora del libro infantil ‘El día que un ángel se apareció en mi habitación’ y, a pesar de que esta sea su primera publicación, es muy consciente de la situación de la literatura en el país: “Deberíamos promover más la lectura”, afirma, tajante.

Randy Jurado Ertll, autor de libros como ‘The Life of an Activist: In the Frontlines 24/7’ y ‘Hope In Times of Darkness’, coincide con la escritora hondureña: “Creo que es simbólico el hecho de que, aquí, este día no tenga repercusión. En este país hay una gran falta de interés por la literatura. Se van cerrando librerías, van desapareciendo festivales… El reto que tenemos los escritores ahora es mantener vivos los libro”.

El autor de origen salvadoreño subraya la importancia de los medios de comunicación a la hora de impulsar el interés por la lectura: “Es importante que diarios como ‘La Opinión’ cubran este tipo de eventos. En el mundo latinoamericano es costumbre iniciar el día leyendo el periódico y, si quien lo lee, ve esta noticia, reflexionará sobre sus hábitos de lectura”.

La UNESCO instauró, en 1995, este día para impulsar la lectura, las publicaciones y los derechos de autor de los escritores. La elección del 23 de abril se debió a que, tal día como hoy, nació y murió William Shakespeare, además de que falleció, también, el propio Miguel de Cervantes.

Siendo el 23 de abril San Jorge, fiesta nacional en el Reino Unido, el Día Internacional del Libro lo celebran el primer jueves de marzo. Y en Catalunya, desde el siglo XV, es esta una jornada romántica parecida a Valentine’s Day, lo que ha llevado a unir el regalo de rosas entre amantes con presentes unidos a la lectura.