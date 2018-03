Hispana quiere destronar a Susana Martínez en Nuevo México

El próximo 3 de junio se celebrarán las elecciones primarias en el estado

Linda López fue la primera hispana en llegar al senado estatal de Nuevo México, donde ha estado desde 1997 en el condado de Bernalillo, conocido como Distrito 11. Ahora es una de los cinco candidatos que compiten en la primaria demócrata para enfrentar a la gobernadora republicana Susana Martínez en noviembre próximo.

Una carrera complicada que se definirá el próximo 3 de junio durante la primarias. Hasta ahora López va atrás en el proceso de recaudación de fondos, una argumento fuerte al interior de su partido, sobre todo porque la actual gobernadora ya acumula más de $4 millones en sus arcas de campaña.

Pero a cambio López habla con seguridad respecto a lo que puede ofrecer. “De hispana a hispana, yo soy la única persona capaz de desafiarla realmente, de una forma en que los hombres no pueden”.

¿Tras 17 años en el senado estatal, qué obstáculos prevalecen aún en su carrera?

La política todavía es un mundo de hombres, debes pasar más pruebas que los demás y enfrentar una realidad más rígida, incluso con tu propia gente, relacionadas con las expectativas que hay porque eres una mujer.

Puedes ser dura, pero si eres muy dura, te transformas en eso otro que empieza con B.

– Usted se presentó como candidata a vice gobernadora en 2010. Fue una carrera difícil donde figuró en tercer lugar ¿cómo fue esa experiencia y por qué decidió postularse de nuevo, ahora para gobernadora?

Fue difícil, yo soy madre soltera y en ese tiempo también me estaba haciendo cargo de mi madre, quien falleció hace tres años.

He comenzado a recorrer Nuevo México, el área rural, para presentarme con los líderes demócratas en la comunidad. He encontrado un poco de escepticismo por nuestra actual gobernadora. Todavía estamos construyendo el equipo.

– ¿Cuán difícil es lograr el apoyo demócrata internamente?

Es complicado, con cinco de nosotros luchando por esta posición. Cuatro hombres y yo y todavía es un mundo de hombres.

Ahora se necesita mucho dinero para estar en política. Para algunos en la primaria no es lo que traes sobre la mesa, sino el dinero que logras juntar.

– Precisamente en el área de recaudación de fondos, sólo registró $30,000 en donaciones, mientras la mayoría de sus rivales la sobrepasaron con creces….

Me he concentrado en una campaña en terreno, de base y no en las donaciones. Pero tan pronto termine esta entrevista estaré llamando a gente para que contribuyan.

Entre los candidatos a la primaria, uno de ellos es multimillonario y ha puesto su propio dinero, los otros han pedido préstamos personales y yo no lo he hecho.

– Recientemente la gobernadora Martínez ha sido criticada por supuestos comentarios en contra de profesores y rivales políticos que fueron publicados, lo que ha justificado como ataques de medios liberales ¿Cómo evalúa el estilo de liderazgo de Martínez?

Ella ha gobernado a través de la intimidación y creo que mucho de eso se reflejó en este caso. Viajando por el estado de Nuevo México, especialmente las que lidiaron con ella previamente reconocen mucha intimidación. Ella ha gobernado por caos, lo que hizo con las licencias para conducir de indocumentados es inaceptable. Fue un desastre, había mucho racismo en eso. Recibimos muchos mensajes anti hispanos, anti mexicanos y ella creó eso.

– Apoya una acción ejecutiva por parte del Presidente Barack Obama para detener las deportaciones?

Sí. Tengo miembros de mi comunidad que han tenido familiares deportados, no deberíamos estar haciendo eso.