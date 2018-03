Carlos Albert en La Opinión

Carlos Albert sacudió al futbol mexicano en 1971 cuando decidió, ante las presiones de la directiva del Necaxa, su equipo, demandarlo y promover la fundación del sindicato de futbolistas profesionales de México. El entonces defensor de 25 años se temía que sus días como jugador habían terminado.

La carrera de Albert en la cancha no prosiguió. Pero su consigna de pelear contra el abuso de los directivos, sí lo hizo, ahora desde la trinchera del periodismo, hasta convertirse posiblemente en el comentarista de futbol mexicano más combativo e incómodo.

A partir de mañana, Carlos Albert se une a las páginas de La Opinión y Quieromasfutbol.com.

“Representa un gusto y un honor”, dice Albert sobre esta nueva tribuna. “Lo único que yo puedo ofrecer es todo mi corazón y mi historia de 50 años en el futbol me avala. Yo no soy un periodista por conveniencia; lo soy por convicción. Soy un hombre que se jugó su carrera a los 25 años para no declinar en sus principios”.

Albert empezó a trabajar en medios de comunicación en 1978, con la empresa estatal mexicana de televisión Imevisión (Canal 13), donde permaneció por casi dos décadas. También pasó por los estudios de Multivisión, Canal 40, Grupo Fórmula y ESPN.

Y ha sido columnista de algunos de los diarios más relevantes de México, incluyendo Esto, Ovaciones, Reforma, El Financiero, El Norte y La Afición.

Cuando trabajaba para Imevisión y por su estilo recalcitrante y crítico, Albert fue vetado por la Federación Mexicana de Futbol para la cobertura de los Mundiales de 1986 y 1990.

“Esa decisión la tomó Guillermo Cañedo, una persona muy importante de la FMF”, recuerda Albert. “Metieron mi acreditación en un cajón, pero no me pudieron callar”.

Albert dice que su dignidad ante la prepotencia de los dueños del futbol mexicano y el haber sido seleccionado nacional de México, son sus mayores orgullos.

En nuestras páginas, Carlos Albert comentará sobre futbol, por supuesto futbol mexicano, y sin duda que será un espacio de crítica.

“Al futbol mexicano lo veo peor que nunca”, opina el campeón panamericano de 1967 y seleccionado nacional para Inglaterra 1966.

“Lo veo en una gran decadencia y todo esto lo iremos analizando semana a semana en este espacio, con pruebas, con datos, con argumentos”, señala.

“Cada vez le salen más manchitas a la piel del tigre. Cuando no es un problema de un equipo que quiebra o de un dueño que es requerido por la justicia, es el ‘mercado de piernas’; ahora resulta que los jóvenes tiene que pagar para que los vayan llevando de la mano en los equipos; la violencia en los estadios. En fin, hay una cantidad de problemas que se han sumado. Yo siento que el futbol mexicano profesional va de mal en peor”.

Pero no todo es malo, y Albert apunta: “Si no existiera la afición mexicana radicada en Estados Unidos, estoy seguro de que el futbol mexicano estaría en este momento en una crisis de vida o muerte, a ese nivel se los comento”.

“Por todo esto, más gusto me da estar en contacto con todos ustedes”.