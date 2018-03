Más latinos se gradúan de la ‘prepa’ en California, baja la deserción escolar

Más de 184,550 estudiantes hispanos se graduaron de preparatoria en 2013, mientras que la tasa de deserción entre estos cayó a un 14%

Janice Calderón venció la escasez de recursos en casa y el próximo 4 de junio cumplirá su meta de graduarse de preparatoria.

Será la primera en su familia en lograrlo; sus padres, inmigrantes de Guatemala y El Salvador, no tuvieron la oportunidad de terminar el bachillerato, y mucho menos de ir a una universidad como UC Berkeley, una de la más prestigiadas del país, a la que ya fue admitida Janice.

Jasmin Meléndez, su compañera de preparatoria en la escuela chárter ICEF Frederick Douglass High School, también tuvo que abrirse camino casi sola, cuenta. Pero ahora podrá contarse entre los latinos graduados de la clase 2014.

Ambas se han sumado a la tasa de graduación de preparatoria más alta en la historia de California, superior al 80%, según reveló el lunes el Departamento de Educación de California (CDE).

Por cuarto año consecutivo la tasa de graduación aumentó y la de deserción disminuyó. Particularmente entre los estudiantes afroamericanos y latinos como Jasmin y Janice.

La graduación entre latinos es de casi 75%. Más de 184,550 estudiantes hispanos se graduaron de preparatoria en 2013, mientras que la tasa de deserción entre estos cayó a un 14%. Los latinos componen casi el 50% o la mitad de todos los graduados de preparatoria en California.

“Por primera vez en la historia de nuestro estado, 8 de cada 10 estudiantes se están graduando. Es un reflejo de su arduo trabajo y del apoyo de sus familias , sus maestros y la comunidad”, dijo Tom Torlakson, superintendente de instrucción pública de California.

En el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), la tasa de graduación también se mantuvo a la alza con un 68%, y la de deserción a la baja en 17.3%.

“Aunque ambas tasas nos dan esperanza, todavía hay mucho por hacer”, admitió el superintendente del LAUSD, John Deasy. “Seguimos comprometidos a que todos nuestros estudiantes reciban su diploma”.

Arleta High School, en el Valle de San Fernando y Garfield Senior High School, en el Este de Los Ángeles fueron las que mayor tasa de graduación alcanzaron en Los Ángeles. La primera con un 94% y la segunda con más del 87%.

La tasa de graduación de la preparatoria chárter de ICEF Public School, perteneciente al LAUSD, superó el promedio estatal con 83%.

“Es lo más importante que he logrado hasta ahora”, expresó Jasmin. “Soy la única en mi vecindario en graduarse de high school. Mi mamá esta muy contenta porque ella me decía que no quería que en mi futuro fuera ganar el sueldo mínimo”, compartió la joven que irá a la Universidad de California San Diego, para estudiar ingeniería.

Ambas alumnas reconocen que la escuela las ha apoyado ofreciéndoles clases más rigurosas y consejería universitaria.

“Sé que he tenido muchos menos recursos que otros estudiantes en otras escuelas, pero aquí han hecho todo lo posible por ponerme al nivel de los demás”, reconoció Janice.

El director de instrucción de esta escuela, John Knight, explicó que toma tiempo extra y buena disposición de los maestros y el personal escolar para ayudar a alumnos, que en su casa no tienen el apoyo necesario, a graduarse.

“Aquí nos responsabilizamos por desde ofrecerles los cursos A-G , hasta llenar las aplicaciones para la universidad”, sostuvo el educador de ICEF cuyas escuelas chárter atienden a alumnos del Sur de Los Ángeles y de bajos recursos.