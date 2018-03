Chiquis Rivera pide que ya no se metan con ella

La intérprete de 'Paloma Blanca' utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje a quienes se meten con ella y la señalan de manera injusta

Chiquis Rivera ha estado inmersa en fuertes escándalos desde antes de que su madre, Jenni Rivera, pasara a mejor vida, pues a la hija de la ´Diva de la Banda´ incluso se le señaló de mantener una relación con Esteban Loaiza, quien en ese momento era cónyuge de su mamá, y que incluso había evidencia en video de los encuentros entre ellos.

Ahora la intérprete de ‘Paloma Blanca’ utilizó sus afluentes redes sociales para mandar un mensaje a quienes se meten con ella y la señalan de manera injusta con ataques e improperios: “Porque se meten conmigo, si no me meto con nadie” ….hmmm, but thank God I´m smart enough NOT to fall into your trap! #ShameOnYou #NaughtyGirl Ovarios de la J1…y de esos mismos ovarios nací YO, pese quien le pese!!!”.

Chiquis recalcó que a pesar de que a muchos no les guste, ella es hija de Jenni Rivera debido a que en su red social ha recibido críticas que indican no es ni la quinta parte de lo que fue su madre.

Rivera se encuentra preparando su siguiente lanzamiento musical, una canción a dueto con Luis Coronel, quien adquirió mayor fama en México por ser juez de ‘La Academia Kids’.