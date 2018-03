Face highlight es más que una cuestión de ojos.

Aunque las técnicas son ilimitadas, no necesitan de una experta y se centran en la zona de los ojos. Puedes aplicar un iluminador como éste o éste justo en el hueso de la mejilla, en la parte cercana a la sien. Otra opción es hacer un par de líneas por la parte interior del ojo con un delineador blanco, pero sólo en la esquina del ojo. And bright like a diamond!