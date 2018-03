Ropa de diseñador por menos de $25

Ok, es de segunda mano but… who cares?

No podemos negar que a todas nos gustaría tener alguna prenda de diseñador pero que debido a su casi inalcanzable precio, queda en nada. Y ni qué hablar de las ofertas: de $5,000 bajan a $2,500. Ok, es mitad de precio pero, ¿quién tiene ese dinero? Así que no nos queda más que buscar opciones más económicas.

Y una de esas son las tiendas de segunda mano, también conocidos como thrift shops. Siempre he sido amante de estos locales pues, por un lado, tienen ropa muy barata y por otro, me encanta la exclusividad. Aunque a veces colapso cuando entro a esas tiendas gigantes pues no sé ni por dónde empezar.

En esa búsqueda encontré AuH2O, una “thriftique” como explican en su sitio web, ubicada en Lower East Side de Nueva York. Y les quiero contar por qué me encanta tanto: es pequeña –revisas todo en 10 minutos-, tienen bolsas, collares y zapatos y, lo más importante, es muy barata. No venden prendas a más de $25 y siempre tienen un rack con ropa a $10.

Como es una de mis favoritas, he ido varias veces y les prometo que SIEMPRE encuentro cosas de marca o diseñador. Convengamos que no he encontrado una cartera Chanel ni mucho menos, pero sí de diseñadores como Diane von Furstenberg o Michael Kors al módico precio de $20.

Si estarás de visita por la Gran Manzana este verano, no dejes de ir a AuH2O, ubicada en 84 East 7th Street en Manhattan o en su recién estrenado local ubicado en 421 Graham Avenue en Williamsburg.