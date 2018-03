Shakira, J.Lo y Ricky Martin darán el sabor latino a los Billboard

Será la noche de Jennifer López, que recibirá el galardón Icon Award

Shakira, Jennifer López, Ricky Martin y Pitbull son algunos de los artistas que darán brillo a los premios Billboard, una ceremonia que tendrá lugar este domingo en la noche, en el Grand Garden Arena del hotel MGM en Las Vegas (Nevada).

FOTOS SEXYS DE J.LO GRABANDO VIDEO DEL MUNDIAL

El evento, que tendrá al rapero Ludacris como presentador, contará con un homenaje a Michael Jackson durante la velada, basado en sus actuaciones televisivas más recordadas.

Ludacris, conocido también como actor al ser uno de los miembros del reparto de la saga “Fast & Furious 7”, es una de las figuras más exitosas del rap gracias al éxito de temas como “Yeah!” y “Money Maker”, ganadores del Grammy, al igual que su disco “Therapy”.

Asimismo, Jennifer López recibirá el galardón Icon Award, el máximo honor del evento en reconocimiento a la trayectoria de un artista. López es la cuarta persona que recibe el premio -la primera mujer- después de Neil Diamond, Stevie Wonder y Prince.

LOS LOOKS DE CALLE DE JENNIFER LÓPEZ

“Jennifer López es una de las artistas más emblemáticas de su generación”, dijo Larry Klein, productor de los Billboard Music Awards. “Estamos encantados de honrar su histórica carrera con el Icon Award 2014 y estaré deseando verla cuando suba al escenario”, agregó.

López compartirá el escenario con Pitbull para estrenar la canción oficial del próximo Mundial de Fútbol, “We Are One (Ole Ola)”. La artista también presentará su nuevo sencillo, “First Love”, perteneciente a su décimo disco de estudio, titulado “AKA”.

La ceremonia contará con las actuaciones de artistas como Katy Perry, Miley Cyrus, 5 Seconds of Summer, Florida Georgia Line, Imagine Dragons, Jason Derulo, John Legend, Lorde, Luke Bryan, Miley Cyrus, Miranda Lambert, Carrie Underwood y OneRepublic.

Perry se presentará vía satélite desde uno de los conciertos de su gira “Prismatic World Tour” y cantará “Birthday”, en tanto que Lorde apostará por “Tennis Court”, su nuevo sencillo.

También subirán al escenario Ariana Grande, Iggy Azalea y Robin Thicke como incorporación de última hora. “Blurred Lines”, su canción más conocida, aspira a hacerse con cinco premios.

Además la gala incluirá la participación de Shania Twain, Phillip Phillips, Josh Groban, Lucy Hale, Chrissy Teigen, Danica McKeller, Omar Epps, Sarah Hyland y Jack Antonoff (del grupo Fun) presentando distintas categorías de premios.

Imagine Dragons y Lorde parten como favoritos con 12 nominaciones cada uno. El cuarteto firmó un año inolvidable en 2013 con las ventas de su álbum “Night Visions”, del que salieron sencillos tan conocidos como “Radioactive.” Por su parte, Lorde hizo historia con su disco debut “Pure Heroine” y temas como “Royals”.

Ambos llevarán a cabo un mano a mano en campos como mejor artista de rock y mejor álbum de rock.

Justin Timberlake, Katy Perry y Macklemore & Ryan Lewis les siguen a continuación con 11, 10 y 8 candidaturas, respectivamente.

Los premios Billboard reconocen a los álbumes, canciones y cantantes más populares en su género, según sus cifras de ventas y su popularidad en las radios y los medios sociales.

Los fans tendrán que decidir quién se lleva el Milestone Award y la votación continuará hasta cumplidas las dos primeras horas del espectáculo. Para votar se accede a través de la web billboard.com/milestone.

Este trofeo especial se otorgado al artista innovador que haya conseguido un notable logro en las listas durante el transcurso del año pasado.

Antes de la gala, habrá una alfombra roja de dos horas que será presentada por Lance Bass, Jordin Sparks y Ted Stryker a través de la página web oficial de los Billboard.Cortesía