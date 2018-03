Pastel tres leches sin gluten

Si alguien que conoces es celíaco, aprovecha esta receta para darle una estupenda sorpresa.

Si deseas preparar un postre para celíacos, es decir, sin aporte de gluten, a continuación tendrás la receta de un delicioso pastel tres leches, ideal para acompañarse de una rica taza de café.

Ingredientes

Bizcocho:

4 oz de azúcar

4 huevos

3.5 oz de harina sin gluten

2 oz de mantequilla

Una pizca de sal

1 sobre de levadura en polvo

Baño tres leches:

Una lata de leche evaporada

Una lata pequeña de leche condensada

1/2 vaso de leche

Crema montada:

7 oz fl de nata

3 cucharadas de azúcar glas

2 cucharadas de queso mascarpone

Crema pastelera de chocolate:

2 huevos

17 oz fl de crema líquida

4 cucharadas de azúcar

1/2 tableta de chocolate con leche

1 cucharada de fécula de maíz

Preparación del bizcocho

Precalienta el horno a 180º C. Bate las claras con la sal a punto nieve, y aparte, bate las yemas con el azúcar hasta que su consistencia sea cremosa, y su color, amarillo pálido. Añádele la mantequilla a la preparación de las yemas y bate durante unos segundos para luego incorporar las claras batidas a nieve y la levadura junto con la harina tamizada.

Haz movimientos envolventes con una espátula para que se integren bien los ingredientes, y vierte la masa dentro de un molde de 8.6 pulgadas previamente enharinado. Lleva al horno hasta que, al pinchar con un palillo, éste salga limpio.

Preparación del baño tres leches

Coloca en la licuadora las tres leches y bate. Una vez que está el bizcocho listo, pero caliente aún, deberás verter esta mezcla por encima y llevarlo a la nevera. Luego de cinco horas, da vuelta al bizcocho y lo dejas en el molde hasta el otro día. Finalmente desmolda y decora con la crema montada y la crema pastelera.

Preparación de la crema

Lleva un recipiente de metal al congelador durante 15 minutos, y vacía la crema para batirla hasta que tome consistencia. Luego, adiciona el azúcar glas y sigue batiendo enérgicamente hasta que la preparación quede espesa. Agrega el queso mascarpone, y bate unos segundos más

Preparación de la crema pastelera de chocolate

Bate los huevos junto con el azúcar e incorpora fécula de maíz previamente diluida en unas cucharadas de leche fría. Mezcla y vierte la crema. Lleva al fuego y deja que se espese. Retira del fuego y añade el chocolate derretido. Mezcla y deja enfriar.

La bloguera Julia Romero aconseja no batir demasiado la preparación de la crema para que no se corte, puesto que si ocurre eso, no quedará otra que tirar el suero y mezclar con azúcar para rellenar otros dulces, pero no el pastel tres leches. Por otro lado, ten cuidado que la crema y el resto de los ingredientes no tengan gluten escondido.