Michelle Vieth se convierte en mamá por tercera ocasión

Quiénes están felices de la vida son Michelle Vieth y su esposo Christian Aparicio, ya que el pasado 3 de junio se convirtieron en papás de un hermoso niño, a quien llamaran Christian.

La familia de la guapa actriz así como la de su esposo viajó a Houston, Texas, lugar en donde radica la pareja, para conocer al nuevo integrante de la familia.

Tras dos años de relación Christian Aparicio, debutó como papá, ya que en su primer matrimonio, Michelle Vieth, se convirtió en mamá de Leandro (8 años) y Michelle (6 años).

All because 2 people Fell in LOVE….. pic.twitter.com/E8fWaU1ejE

— Michelle Vieth (@viethmichelle) Mayo 13, 2014