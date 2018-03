La televisión en español… ¿Es grosera? ¿Qué piensas?

Shows como 'Sábado gigante', 'Noches con Platanito' y 'Caso cerrado' han sido acusados de vulgares

Los constantes chistes sexuales, mujeres con poca ropa y comentarios de doble sentido están motivando a algunos televidentes a considerar la televisión de habla hispana como vulgar.

Personas como Ariadna Alvarado aseguran que prefieren otras alternativas de la pantalla chica.

“Sábado gigante es un ejemplo de como a mí, como espectadora y como latina, me pierde y me desilusiona. No me encuentro en el contenido, en los personajes. Y usan a la mujer como un objeto sexual, en lugar de embellecerla con elegancia, no: es como ‘vamos a mostrar toda la carne’, es un extremo… Es tele-basura”, dijo Alvarado sobre el show que emite Univision.

“Por eso me voy a ver canales anglosajones o europeos como la BBC o Netflix”, agregó.

Otro televidente hispano, que prefirió no revelar su nombre públicamente, comparte ese pensamiento sobre un programa que emite Estrella TV.

“Los segmentos de Noches con Platanito no solo son ofensivos sino degradantes”, dijo el angelino tras mirar un segmento en el que dos mujeres famosas con grandes bustos fueron invitadas al show y después simularon ordeñar vacas con guantes de plástico llenos de leche.

A Sergio Verduzco, mejor conocido como el payaso Platanito, no le preocupan estas quejas sobre su programa nocturno.

“Precisamente eso es lo que le gusta a la gente, que el contenido es muy fuerte. Y vulgar no es, porque obviamente en Estados Unidos hay mucha censura. Entonces, en ningún momento es vulgar, sí es fuerte y sí hay groserías en el programa, pero son groserías que todo el mundo escucha”, dijo, agregando que en las redes sociales la gente ataca anónimamente a su show, pero que gracias a su éxito cuenta con un año y medio al aire en este país.

El viernes pasado, uno de los chistes del monólogo de Platanito narró uno de sus anécdotas.

“Iba en el 101 en el coche y ya me habían dicho que en el tramo del 101 se aparece un fantasma… Se me atraviesa la fantasma mujer y que se me para”, dijo Platanito.

“¿El coche?”, le pregunta David Villalpando, su coanimador.

“No, otra cosa.. es que estaba bien sabrosa la fantasma”, contesta el comediante mientras sale una foto de una mujer tapada en una sábana blanca y en un bikini rojo.

A Edith Cano, este show la entretiene.

“Lo que más me gusta es lo cómico, las bromas de Platanito. Me distrae. Y todavía no he visto algo que me haya espantado. Pero todo depende que a quién le preguntes, porque si le preguntas a mi mamá, a ella sí le asusta”, explicó.

La residente angelina agregó que usualmente mira el show de forma solitaria, y que, aún cuando sus hijos menores la acompañan, “a veces los niños no entienden”.

Precisamente eso es lo que el Parents Television Council (PTC), una organización que se enfoca en monitorear a los medios de comunicación trata de evitar.

“Hay muchos shows que tienen obscenidades y vulgaridad. Algunos de los que se me vienen a la mente son Noches con Platanito, Carlucho y TN3 [estos últimos dos de America Tevé que se emite en Miami].

También las telenovelas son notorias por este contenido tan subido de tono. Esos programas no deben de emitirse cuando los niños están mirando televisión”, dijo Miryam Díaz Knigge, directora de la división en Miami del PTV.

“Además, Caso cerrado [de Telemundo] lidia con muchos temas repugnantes y muestra hasta juguetes sexuales y bestialismo. La peor ofensa es que estos shows son emitidos en la tarde, nuevamente, cuando los niños están mirando la televisión”, agregó Díaz asegurando que las personas afectadas pueden hacerse escuchar con el FCC, a través de sus organización.

Esto lo considera más efectivo que “simplemente apagar el televisor” o cambiar de canal, como algunos lo hacen.

El presidente de la Coalición Nacional de Medios Hispanos (NHMC), Álex Nogales, es una de las pocas personas que monitorean y reportan contenido que consideran inapropiado a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Bajo su cargo, el año pasado el FCC multó a Estrella TV con 110 mil dólares por considerar que el cancelado talkshow José Luis sin censura tenía contenido “indecente”. “Es más común que ocurran casos de shows vulgares con las cadenas chicas; las grandes cadenas como Univision y Telemundo son más cuidadosas de no ir en esa ruta”, dijo Nogales.

El vocero agregó que en el caso de Noches con Platanito, al emitir ese contenido a las 9:00 p.m. “se están protegiendo al hacerlo a una hora que es más relajada” debido a que Estrella TV podría perder su licencia si no cumple con las reglas de emisión establecidas por el FCC.

Díaz, por su parte, aseguró que el doble sentido puede usarse en la televisión, siempre y cuando “sean expresadas de una manera elegante para no ofender”. Y admitió que las latinas se visten más sexy en la televisión lo cual puede ser “ofensivo” para algunos y para otros no.

“¿Porqué no crean dentro de su telebasura, contenido de calidad?”, se preguntó Alvarado, como se cuestionan otros televidentes en sus casas.

“Es simple: porque la gente lo mira”, dijo Cris Abrego, actual CEO de Endemol USA y creador de varios reality shows, al ser cuestionado sobre lo que motiva y mantiene la producción de este tipo de programas que provocan polémica.

Ni Univision, Telemundo o Estrella TV contestaron peticiones de este diario para responder a las acusaciones de emitir contenido vulgar antes de la fecha límite de esta publicación.

El FCC, por su parte, explicó que no dan informes de casos pendientes como tampoco corroboran si hay algunos existentes con canales de habla hispana.