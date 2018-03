BuenosDíasLA: Hoy inicia cierre de calles cercanas a LAX hasta el lunes

El cierre, bautizado como “Century Crunch”, comenzará hoy a las 9:00 p.m. y continuará hasta el lunes 28 de julio a las 6:00 a.m. La demolición del puente permitirá la construcción de una nueva estación de Metro que será conocida como Century/Aviation. Infórmate aquí de los detalles del cierre y las rutas alternas.



Estado del tiempo: Acabamos la semana con calorcito en el Sur de California. En el centro de la ciudad habrá hoy una máxima de 88ºF y una mínima de 68ºF en horas de la noche.

Reporte del tráfico: Las conexiones de varias autopistas de la zona han sido cerradas. Aquí un mapa interactivo de los freeways de la región con información en tiempo real.

Hoy en Los Ángeles:

Un jurado encontró culpables a dos latinas que estaban acusadas de la muerte a golpes de una mujer vietnamita afuera de un club nocturno en Santa Ana ocurrida a principios del año. Aquí lo último en el juicio por la muerte de Kim Pham.

También, a tres años y medio de haber asumido las riendas del estado, el gobernador Jerry Brown está con un pie en el avión que lo llevará a su primer viaje de negocios a la ciudad de México entre el 28 y 30 de julio. Estos son los temas que están en su agenda.

