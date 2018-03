Aplauden plan para agilizar cruce fronterizo en San Ysidro

Luego de dos horas y media de espera en el paso fronterizo de San Ysidro, el más transitado del mundo, Cleotilde Castañeda cuenta su última travesura: “Esta vez no tardé tanto [en la fila] porque me metí entre la gente, es que ya no aguantaba mis pies”, dice la mujer de 81 años.

Cada fin de semana, la residente de Tijuana viene a San Diego a comprar ropa que le encargan vecinos. Vive de las propinas. Por eso suspira al escuchar la promesa del presidente de México, Enrique Peña Nieto, de agilizar este cruce, en respuesta a una petición del gobernador de California.

“Puede cambiar eso y desarrollemos un plan”, le urgió el gobernador Jerry Brown en una reunión pública en Los Ángeles el lunes. “El cruce debe bajar de cuatro horas a 20 minutos”, insistió.

Peña Nieto secundó la propuesta: “Si nos podemos de acuerdo, lo podemos lograr”, expresó.

Este acuerdo verbal ha puesto de buen humor a quienes vienen de compras a California. “Ojalá, oiga, porque es muy cansado, luego con este sol”, expresó Castañeda, quien jalaba un carrito de color azul.

La garita de San Ysidro opera a su máxima capacidad —25 carriles de acceso— como parte de un proyecto de $735 millones para modernizar y expandir las instalaciones.

Cuando estas obras concluyan, en 2018, se tendrán 34 carriles con casetas de doble inspección para ingresar a EEUU, además de carriles especiales para usuarios del programa SENTRI, un pase especial que se otorga a quienes son considerados viajeros confiables y autobuses.

Pero las todavía largas esperas en el cruce de México a Estados Unidos siguen desalentando a los visitantes en ambos lados. “Compañeras mías ya dejaron de vender para no perder tiempo”, comenta

María López, una comerciante de Ensenada que viene a San Diego hasta tres veces por semana.

Se estima que cada año esta región pierde más de 60 mil empleos y cerca de $7,000 millones debido al lento paso fronterizo, que a su vez es reflejo de inspecciones más exhaustivas.

“En carro está peor, tarda uno hasta cuatro horas. Una vez hasta se nos calentó el carro porque estaba muy lenta la pasada. A veces se te acaba la gasolina y ahí la vendieron al doble”, contó López.