Miles reciben atención médica gratuita en Los Ángeles

En sus últimas tres clínicas gratuitas, la organización Care Harbor/LA ha ofrecido casi 44 mil servicios de salud a más de 10 mil pacientes

Un diente picado y la falta de recursos trajeron a Francisco Valdez a la Arena Deportiva de Los Ángeles, convertida desde hoy en una de las clínicas médicas gratuitas más grandes del país.

“Si no me atendiera aquí seguiría esperando hasta la emergencia, yo creo. No hay con qué pagar, tengo siete hijos y lo que gano es para la renta nomás”, dice Valdez, de 46 años y quien se dedica a recolectar botes de aluminio. Le faltan dos dientes, pero tampoco puede comprar unos postizos.

Alrededor de 4 mil personas se han registrado en esta clínica móvil para recibir atención médica, dental y para la vista desde hoy y hasta el próximo domingo, esto es mil pacientes más que en 2013, según los organizadores. Solo personas precalificadas pueden ser atendidas. La enorme fila que se formó desde la madrugada afuera de la Arena Deportiva refleja que la reforma de salud promovida por el presidente Barack Obama está inconclusa en su primer año de implementación, dijo Howard Kahn, dirigente de L.A. Care Health Plan.

Se estima que más de un millón de angelinos carecen de cobertura médica. En el ámbito estatal, unas 4 millones de personas se encuentran en esta situación, concluye un estudio de UCLA.

Uno de ellos es María Estrada, una guanajuatense que trabaja en un taller de costura en el centro de la ciudad. Este jueves madrugó para ser atendida por un oculista. “Ya no veo bien de cerca”, dijo.

La salvadoreña María Menjívar, vecina del Sur de Los Ángeles, jamás ha visto a un especialista a pesar de que ver “borroso” le complica su vida diaria. “Es por no tener plan médico”, explica la mujer. “Creo que me van a dar unos lentes; los necesito mucho”, expresó con una sonrisa.

Más de 50 organizaciones y 3 mil voluntarios atenderán a más de mil pacientes por día, pero el servicio no concluye cuando salen del recinto, pues quienes lo necesitan son conectados con centros médicos de la región para monitorear los tratamientos.

En sus últimas tres clínicas gratuitas, la organización Care Harbor/LA ha ofrecido casi 44 mil servicios de salud a más de 10 mil pacientes, de los cuales un 30% fueron referidos a otros centros.

“La necesidad es clara”, dijo el supervisor del condado Mark Ridley-Thomas, en la inauguración del evento. “Ver gente que espera en la fila para obtener no lo que quiere, sino lo que necesita”, agregó.

El señor Valdez sonríe poco, pero no puede ocultar que regresa contento a casa, sin el dolor de un diente podrido. “Sólo cuando vengo aquí me atiende un dentista”, dijo.