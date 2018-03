Durazo deja AFL-CIO de LA por sindicato UNITE HERE

Abogará por los derechos civiles y la inmigración de trabajadores de hoteles

La poderosa líder sindical angelina Maria Elena Durazo anunció que abandona su puesto como directora de la Federación Laboral del condado de Los Ángeles (AFL-CIO) para convertirse en una oficial nacional del sindicato UNITE HERE que representa a empleados de hoteles, casinos y servicios alimenticios.

“El liderazgo internacional de mi unión, UNITE HERE, me ha pedido que vaya a casa a liderar los esfuerzos nacionales para organizar a inmigrantes en sus lugares de trabajo y comunidades a través de los Estados Unidos y Canadá”, indicó Durazo en un comunicado.

“Empezaré ese trabajo el 1 de enero de 2015.”

Con esta decisión, Durazo deja el cargo que tuvo por más de ocho años como líder del AFL-CIO de Los Ángeles. Previamente trabajó por casi 17 años liderando el Local 11 del sindicato UNITE HERE en Los Ángeles.

Durazó tiene una larga carrera en las filas sindicales donde empezó como organizadora. Es considerada una de las voces más poderosas en cuanto a derechos laborales y una de las figuras políticas más renombradas, que incluso sirvió como copresidente de la campaña nacional para la elección y reelección del presidente Barack Obama. Además es parte del Comité Demócrata Nacional.

“Puedo resumir mi carrera en unas cuantas palabras. Crecí en el Valle Central de California. Cesar Chávez me inspiró. Hice campaña para convertirme en líder del Local 11 cuando lo trabajadores inmigrantes de hoteles no tenían derecho a sindicalizarse si no entendían inglés. Mi difunto esposo, Miguel Contreras y yo trabajamos para dar poder a los inmigrantes y no inmigrantes en la boleta electoral, la mesa de negociaciones y el lugar de trabajo”, agregó Durazo en un comunicado.