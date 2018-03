Rescatan a australiano que ‘surfeó’ una ballena muerta

Harrison Williams, un australiano de 26 años de edad, estaba dando un paseo en bote este fin de semana con unos amigos cuando se encontró una ballena muerta.

Al verlo, uno de los presentes sugirió la idea de que alguien debería subirse a la ballena y ‘surfearla’. Williams lo hizo, y como explicó a CNN, fue un ‘idiota’ por tomar esa decisión, ya que le pudo haber costado la vida.

Poco después de que Williams logró subir al cadáver, él y sus amigos vieron con preocupación cómo el área se llenaba rápidamente de tiburones que buscaban comida. Varios tiburones tigre y al menos un gran tiburón blanco se habían estado alimentando del cadáver.

Williams finalmente fue rescatado e incluso evitó una multa, ya que el Departamento de Pesca dijo que la ballena estaba muerta y que no le quitó ninguna parte, informó Seven Network.

Luego del incidente, el cadáver ha sido arrastrado a una playa en Scarborough, un barrio de la ciudad de Perth, en el Oeste de Australia.

