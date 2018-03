Cierran escuelas por amenazas en redes sociales

Una secundaria del área de South Bay cerró hoy luego de recibir dos amenazas por medio de una red social, informaron autoridades escolares.

Mira Costa High School fue puesta en “lockdown” el lunes por la mañana luego de recibir una amenaza inicial que se encontró en la red social Yik Yak, informó el Departamento de Policía de Manhattan Beach.

La aplicación para teléfono inteligentes de Yik Yak permite a usuarios compartir contenido de manera anónima con personas que se encuentran a poco más de una milla de distancia.

El mensaje leía “Si vas a Costa, debería poner mucha atención en la escuela el martes”.

Más tarde el lunes, “se envió otro mensaje anónimo en redes sociales con otro mensaje vago y no específico: ‘buena prueba Costa, hoy fue nada más un simulacro’”, indicó el director de la escuela Ben Dale en un mensaje electrónico enviado a los padres.

Los administradores planeaban abrir el campus hoy martes, pero después de conversar con la Policía, decidieron cancelar las clases y todas las actividades escolares hoy. Además, también se cancelaron clases en la escuela Montessori como precaución.

Mira Costa contactará a los padres antes de las 5:00 p.m. de hoy para informarles si habrá clases o no el miércoles.

Mientras tanto, varios estudiantes de la secundaria ya comparten en redes una petición por medio de la plataforma Change.org para cancelar la sesión de clases por el resto de la semana, dictando que es “mejor estar a salvo ahora, que arrepentirse luego”.

La Policía también está asignando seguridad extra en otras escuelas de Manhattan Beach y está investigando el caso como un asunto criminal.

“@KellySidney: Sign this petition to cancel school this week! http://t.co/hwg90IyqgS” everyone retweet this and get it around!!

— LegalBean (@JayCoastBoy) November 18, 2014