Ex concejal se salva de cárcel pero no de monitoreo electrónico

El ex concejal de la Ciudad por el Valle de San Fernando, y ex legislador estatal Richard Alarcón se salvó de ir a la cárcel por el delito de fraude al votante y perjurio a cambio de portar una pulsera de monitoreo electrónico durante 120 días.

Al mismo tiempo fue condenado a arresto domiciliario por 51 días, y a 600 horas de servicio comunitario en el Distrito 7 del Concejo de la Ciudad de Los Ángeles, al que sirvió de 2007 a 2013, y donde fue electo pero donde no vivía.

