Decoración instantánea que se pega

Las calcomanías adhesivas, removibles y reusables, que tanto están hoy de moda, son una buena opción para decorar cualquier rincón de la casa

El papel tapiz, que tanto se usa para vestir paredes, tiene hoy una gran competencia: las calcomanías o pegatinas de vinilo.

Son removibles y reusables, súper económicas e innovadoras, dan color y carácter a todo rincón de la casa, así como a cualquier mueble u accesorio de uso cotidiano.

Las calcomanías de vinilo —conocidas en inglés como WallPops— vienen en variados tamaños, colores y diseños, y están disponibles en tiendas populares (como Target, Walmart, Kohl’s, The Home Depot y Bed Bath & Beyond), al igual que en portales de venta como Amazon.com y Overstock.com.

“[Las WallPops] pueden adherirse a cualquier superficie lisa o plana para agregar un toque creativo a cualquier espacio”, asegura Paula Berberian, directora creativa de WallPops, la primera línea de pegatinas de la compañía Brewster Home Fashions, una de las más antiguas y reconocidas del país en esta industria.

Por su cualidad de poderse desmontar y volver a usar, los WallPops se pueden mover de un cuarto a otro y también permiten modificar su diseño para darle a la pieza decorativa un toque particular en cada temporada del año sin gastar mucho dinero.

Los precios oscilan entre los $30 y $8, según su tamaño o diseño.

“Estas calcomanías adhesivas y de reuso me parecen fabulosas como pieza decorativa, no sólo por su concepto de impacto visual y fácil uso, sino porque son muy versátiles”, dice la diseñadora de textiles Ruth Abusaid, consejera y decoradora de show rooms en el área de Los Ángeles.

“Me parecen ideales para decorar los cuartos de los niños, los baños y los espacios pequeños donde queremos dar un toque visual, ya sea de estilo floral, lineal, infantil, pop art, romántico, renacentista u otros”, agrega la diseñadora.

Aunque sólo se requiere limpiar bien la superficie de la zona donde se va a adherir la calcomanía seleccionada, Abusaid recomienda tener en cuenta estas recomendaciones que permitirán el mejor uso dentro de la decoración:

Colocar de forma recta o simétrica cada pieza de la calcomanía. Es decir que hay que evitar que los elementos decorativos queden torcidos. “No hay peor cosa para la vista que un objeto decorativo colocado en la pared de manera chueca”, dice.

Buen estado. Si la calcomanía se está reusando, ver que todas las puntas de las piezas estén en buen estado y adheridas bien a la pared bien.

Estilo apropiado según el espacio. Seleccionar el motivo o estilo de la pegatina de vinilo de acuerdo con el cuarto o espacio que se quiere decorar es básico.

“En los cuartos de los niños, por ejemplo, se deben poner piezas con personajes infantiles, las cuales se verán ridículas en una sala o comedor”, denota la diseñadora.

Y, en cuanto a los colores, Abusaid señala que hay que escoger un diseño que vaya con la tonalidad de la pared, alfombra, piso y demás elementos decorativos.

Tamaño apropiado. La dimensión del lugar es otro de los puntos importantes a tener en cuenta . “Nunca se debe poner un gran mural de WallPops en una habitación pequeña porque al abrir la puerta se nos vendría encima con la vista. Tampoco se debe poner una calcomanía chica en un espacio muy grande porque se perdería”, dice.

Ventajas

Las nuevas calcomanías de vinilo se caracterizan por ser:

– Pegables, despegables y reusables.

– Reposicionables y siempre extraíbles.

– Seguras para su uso en las paredes u otros objetos u accesorios de superficie plana o lisa.

– Limpias. No dejan ningún residuo pegajoso.

– Rápidas y fáciles de pegar.

– Flexibles para mezclar y combinar. Es decir, para crear un diseño propio.

– De alta calidad. Están elaboradas con un vinilo duradero y un adhesivo sofisticado, similar al concepto detrás de una nota de post-it.

Desventajas

Sólo se pueden usar en el interior de la casa.

Las WallPops se puede usar en paredes, cristales, bandejas, azulejos, espejos, papel tapiz, refrigeradoras, lavadoras, escaleras, puertas, ventanas, ganchos de ropa de madera, mesas, sillas u otros muebles.