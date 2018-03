Expectativas de los ex braceros para 2015

El objetivo principal de la movilización social de los ex braceros, es lograr que el gobierno federal mexicano les haga justicia

¿Qué deparará el 2015 para los ex braceros? En este año que comienza este movimiento social de la tercera edad cumplirá 17 años de existencia. Sin duda de trata de uno de los movimientos sociales que por más tiempo se han mantenido activos en la historia reciente de México. Son 17 años de satisfacciones y desencantos, de tropiezos y pasos hacia adelante. En estos más de tres lustros los viejos ex migrantes no han perdido el ímpetu, y con nuevos bríos ya preparan movilizaciones para el 2015.

Como es sabido, el objetivo principal de esta movilización social, es lograr que el gobierno federal mexicano les haga justicia; que las autoridades le paguen a cada ex migrante o a su beneficiario los 38 mil pesos del apoyo social autorizado desde el año 2005. Diecisiete años han trascurrido a partir del inicio de su lucha, diez desde la aprobación del Fideicomiso de apoyo social, y el objetivo del programa que originalmente era resarcir a todos los ex braceros antes del año 2012, ha quedado muy lejos de cumplirse. Por el contrario, avanza el tiempo y la zozobra continua. Desde que Enrique Peña Nieto llegó al poder, no se han destinado recursos para el pago a ex braceros en el Presupuesto de Egresos de la Federación (tanto en los de 2013, 2014 y 2015).

¿Qué pretende el gobierno federal mexicano? ¡que se mueran los viejos ex migrantes que ya sobrepasan los 70 años de edad, para que la deuda muera con ellos! Las deudas no prescriben, no caducan. Las deudas se heredan, en este caso, de un gobierno a otro. Si no son ellos, serán sus esposas, sus hijos o nietos. Al final de cuentas, si algo he advertido en más de 6 años siguiendo el movimiento, es que en los manifestantes la convicción de luchar y lograr justicia es firme. Miles de ex braceros han muerto ya sin antes recibir el dinero y el movimiento no ha terminado. Lastimosamente, miles más -por razones naturales- se seguirán yendo, pero su movilización difícilmente se detendrá.

Desde el mes de diciembre de 2014, líderes de Braceroproa iniciaron acciones que esperan rindan frutos en 2015. Estas consisten en la integración del Frente Cívico Social de Michoacán, un frente donde diversos sindicatos y grupos sociales se han aglutinado, para acumular todo el descontento que existe en ese estado sobre los dirigentes de todos los partidos y todos los niveles de gobierno. La idea es desarrollar poder político electoral con el objetivo de tomar control del gobierno del estado y por consecuencia imponer un programa de gobierno “emanado del pueblo”. Pero no sólo Braceroproa promoverá diversas movilizaciones en 2015. Diversas organizaciones, algunas de arrastre binacional y otras de carácter más local, harán lo propio tanto en México como en Estados Unidos.

En los últimos años, a decir del líder de Bracerorproa, Ventura Gutiérrez: las autoridades “han manejado equivocadamente el tema de los ex braceros y sólo lo estaban manipulando con motivos político-electorales para sus intereses personales y de grupo”.

Por lo que se espera que para el año 2015 el tema regrese a manos de la Comisión Especial para dar Seguimiento a Fondos aportados por los Trabajadores Braceros, para que se le de forma a lo que se espera sea la última modificación a la Ley de los ex braceros. Se busca que se lleve a votación en febrero, que se publiquen las nuevas regalas de operación, se instalen las mesas receptoras, y se puedan resolver los casos de personas con expedientes incompletos. Todo lo anterior con el fin de que, en 2016, por fin la deuda con los ex migrantes pueda ser saldada.

Todo lo anterior, desde luego son expectativas, anhelos de los ex braceros para este 2015. Lamentablemente, la realidad dista de ser cercana. Los estragos de una economía sin crecimiento en 2014, una nula generación de empleos, altos índices de violencia, sumado al descontento social generalizado, provocan que las autoridades federales mexicanas estén más ocupadas en otros rubros, que en liquidar la deuda histórica con los ex braceros. Por lo que, todo parecería indicar que aquí nos veremos en 2016, para examinar como pinta el nuevo año para los viejos ex migrantes.