Celebración dorada

Diseñador mexicano Eruvey Tapia a cargo de los vestidos

Por segundo año, el diseñador mexicano radicado en Los Ángeles, Eruvey Tapia diseñara los vestidos de las quinceañeras de la tercera edad del Club de Oro.

“Cuando me invitaron a este proyecto me acordé de mi mamá que siempre quiso tener su fiesta de quinceaños. Yo siempre se la quise hacer, y confeccionarle su vestido pero no se pudo porque murió hace diez años. Así que cuando Paty, Violeta y Chuyita del Club de Oro me invitaron, me puse a pensar que probablemente Dios me daría la oportunidad de lo que no pude hacerle a mi mamá, se lo podía hacer a otras madres y hacer caritas felices”, dice.

Tapia dice le encanta ver la emoción de las señoras quinceañeras. “Creo que si todos pensaramos en nuestros viejitos, y los festejáramos, la vida de nuestros latinos cambiaría mucho y sería diferente”, comenta

