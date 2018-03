Niños de mexicanos indocumentados, con más problemas de conducta

El estatus legal de los padres sí afecta a los hijos

Anastasia F., inmigrante mexicana es madre de Federico, un joven de 28 años, nacido en México, quien nunca se ha metido en problemas, y de John, de 15, un nacido en EEUU que tiene problemas para hacer sus tareas y de ausentismo escolar.

“Yo le digo a mi’´jo que se porte bien, que yo no puedo estar faltando al trabajo porque me van a correr. No sé por qué no me escucha”, dijo Anastasia, quien ha tenido que reunirse con el director de la escuela a donde asiste John. Su esposo, el padre de sus dos hijos, fue deportado en el 2012 por conducir sin licencia.

De acuerdo con un nuevo estudio de la Asociación Americana de Sociología, los hijos de inmigrantes mexicanos indocumentados tienen mayor riesgo de problemas de comportamiento que los menores en familias con padres ciudadanos estadounidenses o residentes legales.

LEE TAMBIÉN:

Para indocumentados no hay Obamacare, pero sí My Health LA

, catedrática de sociología y demografía de la Universidad Pennsylvania State, investigadora principal de este estudio.

“Este estudio elimina las explicaciones que enfatizan las diferencias del estado socioeconómico, rutina familiar o la salud mental maternal. A pesar que la mayoría de los niños con padres indocumentados son estadounidenses, éstos enfrentan retos únicos debido a la inseguridad por el estado legal de sus padres”, analizó la socióloga Landale.

Estos menores con frecuencia tienen sentimientos de tristeza o aislamiento social que pueden llevarlos a estados de agresividad.

La socióloga también considera que el acceso a servicios de salud mental puede ser muy limitado tanto por la falta de seguro médico y la pobreza, como por las barreras del idioma y la falta de información sobre los recursos disponibles.

Muchas madres como Anastasia seguramente temen recibir ayuda por miedo a ser identificadas como indocumentadas y enfrentar la deportación, advierte el reporte.

Algunos de los lugares de confianza tanto para las madres como para los jóvenes pueden ser clínicas públicas de salud y escuelas.