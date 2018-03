Un puntaje de crédito para 53 millones de personas

La empresa que calcula el riesgo de los acreedores quiere ampliar el número de personas que tengan acceso a préstamos

Para lograr obtener un préstamo bancario con el que hacer frente a una compra muy grande en Estados Unidos, ya sea un auto, una hipoteca, prestamos empresariales, etc., se requiere un buen puntaje de crédito. Pero hay 53 millones de americanos que no tienen esta herramienta con la que los bancos miden el riesgo de cada acreedor. ¿Por qué?

El puntaje de crédito esta basado en el historial de pagos de crédito, como tarjetas, la deuda actual que se tiene, y la duración de esta historia. Es decir, se necesita tener crédito para que pueda ser calificado.

Pero hay mucha gente que no usa tarjetas de crédito, no es cliente de la banca tradicional y no ha construido una “capacidad de crediticia” según los calculadores accesibles y usados por los prestamistas. Hay millones de personas que pagan con sus tarjetas de debito y abonan el alquiler y otras facturas a tiempo, pero que a pesar de eso, no tienen un buen puntaje de crédito o no lo tienen en absoluto. Todos ellos se quedan fuera del sistema crediticio y no pueden solicitar una hipoteca o pedir prestado para comprar un auto.

Ahora FICO, la empresa líder en medición del riesgo crediticio, quiere cambiar esta situación. Según The Wall Street Journal, FICO va a lanzar una nueva fórmula para determinar capacidades crediticias e incluir a mas personas en el sistema.

Con esta nueva fórmula, que podría llegar a fin de año, FICO quiere considerar otros tipos de pagos, como los de las facturas de celulares, servicios públicos, y hasta la renta para determinar la capacidad crediticia de una persona. Actualmente, tus pagos de celular y servicios públicos no están incluidos en tu puntaje de crédito siempre y cuando pages tus facturas a tiempo. La única manera en la que estos pagos pueden afectar tu puntaje actualmente es en negativo, es si dejas de pagar tus facturas y terminan en el cobrador de deudas. La idea del nuevo modelo de FICO es incluir los pagos a tiempo

Este nuevo modelo ha atraído tanto reacciones positivas como criticas. “Es potencialmente significativo para los que no tienen mucha historia y se consideraba que no tienen capacidad para acceder al crédito”, dice Gerri Detweiler, directora de educación al consumidor en Credit.com. “Con este modelo se quiere ayudar a los consumidores que son responsablse con sus pagos de facturas”, explica. “La idea es incluir mas gente al sistema mas bien que descalificarlos”.

“Pero aun no debemos de emocionarnos demasiados porque a las prestamistas les lleva tiempo adaptarse a los cambios”, apunta. Detweiler dice que es importante recordar que este nuevo sistema de calcular los puntajes de crédito será opcional para los bancos aunque para estos va a significar poder ampliar su base de clientes.

El nuevo sistema que quiere usar FICO sera administrado por la base de datos de servicios públicos, Equifax. También usaran datos del National Consumer Telecom & Utilities Exchange (NCTUE) para obtener información de las mas de 70 compañías de cable y teléfonos celulares.

Críticos del nuevo modelo advierten que los consumidores tendrán que estar a la expectativa de otra base de datos más. Además, la pregunta de como un cambio de hogar o dirección frecuente afectara este nuevo puntaje persiste.

200 millones

de estadounidenses tienen puntaje de crédito de FICO. Para tenerlo hay que tener ya crédito.