Millones de californianos sin licencia de manejo por no pagar multas

Uno de cada seis conductores en California la tienen suspendida, lo que los atrapa en un ciclo de pobreza

Esteban Trejo manejaba a la altura de Oceanside por la carretera 5 cuando un agente del Sheriff le hizo el alto. Lo acusó de traer un auto con vidrios polarizados y conducir sin seguro. El castigo fue el decomiso de su vehículo y la suspensión de la licencia.

Lo grave es que 12 años después de ese incidente, Trejo de 65 años aún no recupera su licencia. Al no poder pagar las multas se le hizo una pila de 2,000 dólares.

“Todavía debo 400 dólares, pero no he podido pagarlos”, dice con toda honestidad el padre de cuatro hijos. “Pagué lo que pude, pero con una familia que apoyar, y un empleo en el que no ganaba mucho, me era imposible”.

“Me han dicho en el DMV que cuando termine de pagar la multa me van a dar mi licencia”, comenta quien, ya jubilado y enfermo, sobrevive con su esposa de los 850 dólares que le da el Seguro Social.

Quedarse sin licencia le ha traído todo tipo de problemas. “Yo era un panadero que empezaba mi jornada a las 3 de la mañana. Tenía que salir de mi casa a las 2:30 para ir de Commerce donde vivo hasta Baldwin Park. Y lo que pasó es que mis hijos se levantaban a las 2 de la mañana a llevarme. Ha sido un verdadero problema andar de ‘raite’ y sin tener dinero para pagar la multa”, observa.

En California, entre 2006 y 2013, a más de cuatro millones de californianos les suspendieron sus licencias de manejo. En ese lapso, sólo a 71,000 se las restituyeron. “Es un caso muy común que afecta sobre todo a personas que viven de la asistencia pública, desempleados y discapacitados”, dice Theresa Zhen, abogada del proyecto de reintegración Una Nueva Manera de Vida (A New Way of Life).

Comenta que basada en las paradas de manera desproporcionada que hacen los agentes a latinos y afroamericanos, no es difícil imaginar que están entre los más afectados con la suspensión de licencias.

“Y afecta a todas las edades”, sostiene.

Pasa cinco años con la licencia suspendida

De no ser porque en su trabajo le ayudaron con un préstamo para que pagara los 7,000 dólares que debía de multas al DMV, Edwin Rivas de 26 años, seguiría sin licencia de manejo.

“Me la suspendieron cuando tenía 17 años por ir a exceso de velocidad. Pero como no pude pagar la multa, la deuda se hizo como una bola de nieve que crece y crece, hasta convertirse en una avalancha de miles de dólares”, recuerda.

Platica que los 5 años que vivió sin una licencia de manejo fueron muy difíciles.”Me complicó mucho la vida, andar en camiones con un recién nacido, ir al trabajo. Inclusive me aventé a manejar sin licencia y perdí tres autos”, comenta.

Finalmente pudo arreglar la deuda, cuando al comenzar su trabajo para la organización C-Hope que se dedica a programas para después de la escuela, le hicieron un préstamo. “Mi empleo es de conductor de un auto que traslada niños y necesitaba mucho la licencia”, cuenta.

La abogada Zhen dice que un estudio de Nueva Jersey demostró que el 42% de las personas que pierden su licencia de manejo, se quedan sin empleo en los siguientes dos años. “Muchos trabajos requieren una licencia de manejo. Y en lugares como Los Ángeles que no tienen un buen sistema de transporte público, se necesita aún más una licencia para transportarse”, comenta.

Un plan para sacar de la deuda a las familias

El senador demócrata de Van Nuys, Bob Hertzberg anunció un plan para reducir en California el número de motoristas que tienen suspendidas sus licencias por violaciones que no afectan la seguridad pública.

“Demasiadas jurisdicciones locales tienen una pila de cobros por violaciones menores de tráfico. Una tendencia que hace mucho más difícil encontrar y mantener un empleo, y que empuja a las familias a endeudarse “, dice.

Y para muestra basta un botón. Hertzberg contó del caso de un residente que recibió una multa de 25 dólares por no notificar su cambio de domicilio. Debido a una serie de errores cómicos, la multa llegó a los 2,900 dólares.

Ante la magnitud del problema, Hertzberg propuso la iniciativa de ley estatal, SB405 para ayudar a quienes no tienen ofensas violentas a recuperar su derecho a manejar. Complementa esta medida, el programa de amnistía de tráfico propuesto por el gobernador para resolver casi 10,000 millones de dólares en deuda no cobrada.

Una amenaza pública

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carretera, por lo menos 75% de las personas a quienes les han suspendido sus licencias, continúan bajo el volante, con frecuencia sin un seguro de auto.

“La propuesta del senador Hertzberg tiene sentido común pues no sólo crea estabilidad económica para miles de californianos sino que mejora la seguridad pública al reducir el número de conductores sin seguro en los caminos, sostiene Michael Herald, de la organización Western Center on Law and Poverty quien junto con el proyecto A new Way of Life, y otros grupos han patrocinado la medida estatal para reducir la mitad la deuda de quienes tienen su licencia suspendida.