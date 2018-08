Consumer Reports busca ser referencia para los latinos

Marta Tellado es la primera presidenta hispana de la mayor organización de consumidores del mundo y quiere crecer en su comunidad

Cuando llega al trabajo, Nilda Adell mancha platos, cubiertos y vasos. Siempre de la misma manera y el mismo residuo. Luego los coloca en distintos lavaplatos, siempre de la misma manera, y analiza detalladamente el lavado. Adell trabaja en uno de los cincuenta laboratorios con sede en Yonkers (Nueva York) en los que Consumer Reports prueba de forma milimétrica todo tipo de productos, televisiones, frigoríficos, celulares, etc, e investiga y compara servicios además de opciones compra. Su fin es ofrecer al ciudadano información contrastada e independiente para que pueda decidir con datos cómo gastar mejor su dinero.

Desde hace siete meses, esta organización sin ánimo de lucro, para la que trabajan unas 600 personas, está presidida por Marta Tellado. Se trata de la primera vez que tiene al frente una mujer latina. Tellado dice que parte de su misión es “ser relevante en un mercado que está cambiando” y volver a presentar Consumer Reports, su revista y su labor como defensor de los derechos de los consumidores, “a los jóvenes que no nos conocen y a la comunidad latina que tampoco nos conoce”. Aunque la revista nació en 1936, esta ejecutiva cree que es importante darse a conocer entre latinos y jóvenes. “Ahí está nuestro futuro y el de todos, es una fuerza que hay que destapar”, explica.

Tellado cuenta que la revista en la que se ofrece información de consumo tiene ocho millones de suscriptores pero se ha llegado a un punto plano y es el momento de contar no solo con los lectores fieles sino también añadir a nativos digitales “y nuestra comunidad latina”.”Nos estamos abriendo camino pero no es suficiente”, admite.

Esta ejecutiva nacida en Cuba explica que para llegar a los consumidores latinos no basta con traducir si no que hay que ser consciente “del vínculo cultural, los productos, las necesidades en nuestras familias”. “No es solamente entregar un producto”, dice refiriéndose a la revista, “sino que queremos un diálogo. Las redes sociales nos indican que tenemos que tener una conversación y no solo ofrecer un informe”, explica. En los últimos seis años se ha ofrecido contenido en español a través de la red gratuita de Consumer Reports, gaceta mensual, y medios sociales.

Pero el objetivo es ir más allá de la traducción y ofrecer contenido culturalmente relevante, una estrategia en la que se está trabajando. Tellado, que se refiere a los latinos como “nuestra comunidad”, dice que estos están conectados, sobre todo a través del móvil pero cuando van a hacer compras no conocen cómo les puede ayudar esta organización.

La presidenta de esta organización también quiere ser más ágil en el terreno digital integrando canales y publicaciones. “La empresa estaba muy fragmentada, demasiado, por eso he creado una posición y he traído a alguien conmigo para hacer una integración que es fundamental”. Tellado dice que hay muchas posibilidades de crecer una vez que se entre en redes sociales y se compita en la web. “Tenemos que reconectarnos siendo innovadores, avanzando, experimentando, siendo más ágiles y más rápidos”.

La ejecutiva explica que el mercado de la información está cambiando, ahora tienen más competencia y los nativos digitales no están acostumbrados a pagar por información, pero la esencia de la revista, su imparcialidad ante los informes para consumidores, sigue siendo única. “Otras plataformas tienen publicidad”, dice. “Lo que sucede en la web no es transparente, hay mucha propaganda”. “Lo que tenemos nosotros es la confianza del lector y la independencia, nosotros no promocionamos productos, tenemos una misión informativa”, dice.

¿Cómo trabaja Consumer Reports?

Esta organización no acepta publicidad de marcas ni empresas ni donaciones de estas para asegurar la independencia de su análisis. Para probar los productos estos tienen que estar en el mercado y ellos los compran. No se aceptan productos piloto o de promoción que estén donados por las marcas. El presupuesto de compras es de unos $3.3 millones anuales y se recupera aproximadamente un 50% con la reventa o subasta de estos. En coches, que se prueban en el centro que la empresa tiene en Connecticut, se gasta alrededor de $2.3 millones y se recupera casi el 70% con la venta de estos una vez se han acabado las pruebas.

Consumer Reports se financia con suscripciones ventas de publicaciones, donaciones y becas.

Los análisis de los productos con los que se comprueba su funcionamiento, durabilidad, impacto medioambiental, entre otras variables se hacen siempre siguiendo una rutina milimétrica para probarlos todos con los mismos parámetros y en las mismas circunstancias. Por ejemplo, para probar los hornos, una de los test incluye cocinar la misma base para tortas con una mezcla comercial, siempre la misma y comprobar cómo se ha hecho.

Activismo

Consumer Reports tiene tres oficinas de defensa del consumidor y Marta Tellado, que empezó su vida profesional con el activista Ralph Nader, dice que su voz, que se ha oído contra la fusión de Comcast-Time Warner Cable o a favor de la creación de la Oficina de Defensa del Consumidor Financiero, se va a levantar cada vez que se necesite “la voz del consumidor”. “Queremos estar en una renovación del movimiento de consumidores que esté en el frente de las batallas. Mi esperanza es que tengamos un mercado que escuche al consumidor, que lo respete”, explica.

