Taylor Swift mete un gol a Apple

Apple da marcha atrás tras la protesta de la cantante y pagará a los artistas durante la promoción de Apple Music

Si hay alguien que duda de la estrella y la influencia de la joven cantante y compositora Taylor Swift desde hoy ya no debería hacerlo más.

La artista escribió una carta abierta el domingo para decir que retiraba su album 1989 del servicio de streamming de música (emisión online) que está lanzando Apple y que durante tres meses va a ser gratis para atraer a clientes. Durante esos tres meses la empresa no iba a pagar a los artistas y eso es algo que Swift no acepta porque perjudica a los músicos menos conocidos y los que están empezando.

En su carta, Swift dice que lamenta tener que hacer esto con Apple, uno de sus mejores socios, y explica que la situación no la perjudica a ella especialmente porque “afortunadamente este es mi quinto album y puedo sostenerme a mi misma, a mi banda a mi equipo y a todos los que apoyan a mi show en directo. Se trata de los artistas y bandas que están lanzando su primer single y no podrán beneficiarse de su éxito”

En 24 horas, Apple dio la vuelta a su política y aceptó retribuir a los artistas durante este trimestre de lanzamiento.

La estrella agradeció a la empresa del iPhone desde su cuenta de twitter. En su carta explicaba que su queja no es la de una niña “petulante, sino el sentir de los artistas, escritores y productores en mi círculo social que tienen miendo a hablar en público, que respetan y admiran a Apple pero no están de acuerdo en esta cuestión”.

No es la primera vez que Swift entra en polémicas con los servicios de streaming. Convencida de que la tecnología no debe estar reñida con el costo del arte, Swift ya retiró su catálogo entero de música el pasado mes de noviembre del popular servicio de Spotify, también de emisión on line, aduciendo que había rebajado el número de ventas de álbumes de forma drástica y por tanto perjudicado a la industria.