El Papa Francisco en Bolivia

La visita del Papá nunca debería tener un ingrediente político.

Durante la gestión del Papa Benedicto XVI, la Iglesia Católica estaba empezando a perder su mística, su encanto y su esencia religiosa. La llegada del Papa Francisco le devolvió la vida al Vaticano y le infundió esperanza al mundo entero.

Hoy, a su arribo en tierras altiplánicas, los bolivianos esperan que no solamente los inspire, sino también que transmita ese mensaje de solidaridad al pueblo chileno, especialmente a sus gobernantes.

La visita del Papá nunca debería tener un ingrediente político. Debería, por el contrario, concentrarse enteramente en la religión, en el perdón de los pecados, en la palabra de Dios, la salvación y otros temas que predicó Jesús de Nazareth mientras vivía en tierras palestinas.

Sin embargo, el Papa no está absuelto del ejercicio de la política. Hay veces la necesidad de guiar al mundo por el camino de la “salvación” –para que la gente y las naciones puedan resolver sus conflictos internos y externos por medio del diálogo—,ha motivado al Papa a involucrarse en la política.

Recientemente, en el proceso de reinicio de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, el Papa Francisco intervino y permitió que los líderes de estos dos países, Barack Obama y Raúl Castro, respectivamente, dejen a un lado sus diferencias y empiecen una vida diplomática más llevadera.

Esta semana, en su visita a Ecuador, el Papa Francisco se pronunció claramente en torno al evangelio como un camino hacia el diálogo y la resolución de conflictos:

“Nosotros podemos encontrar en el evangelio las claves que nos permitan afrontar los desafíos actuales, valorando las diferencias, fomentando el diálogo y la participación sin exclusiones”.

Desde su derrota en la Guerra del Pacífico de 1879, Bolivia ha vivido enclaustrado, sin acceso al Océano Pacífico y alejado del mundo comercial. El Tratado de Paz y Amistad de 1904, el cual fue impuesto y no firmado voluntariamente, selló el destino boliviano a la oscuridad.

El gobierno de Evo Morales tiene esperanza de que el Papa Francisco se pronuncie en torno al tema marítimo con Chile. Hay veces, como sucedió en el caso anterior, el Papa tiene poderes celestiales que mueve olas y convence al más testarudo de los seres humanos por la vía del diálogo.

Bolivia merece una pequeña porción de tierra que perdió en una guerra injusta.