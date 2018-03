Jersey Vargas intentará reunirse por segunda vez con el Papa Francisco

La menor que cursa el sexto grado espera que el Papa abra los corazones de los republicanos y pasen una reforma migratoria

Jersey Vargas, la menor de 11 años que el año pasado fue al Vaticano a pedirle al Papa Francisco que evitara la deportación de su padre y abogara con el presidente Obama a favor de los indocumentados, intentará reunirse con él este mes durante la primera visita del Santo Padre a Estados Unidos.

“Quiero primero que todo darle las gracias, porque un día después de que me entrevisté con él, en El Vaticano, mi padre fue liberado. Había estado seis meses preso en un centro de detención en Louisiana”, dijo la pequeña a La Opinión.

Ilusionada ante la posibilidad de encontrarse de nuevo con el máximo jerarca de la iglesia católica, Jersey se ha convertido desde su encuentro con el Papa Francisco, en la voz de los niños por una reforma migratoria.

“Quiero pedirle que nos siga apoyando para que otros niños no sean separados por sus padres a causa de la deportación. No quiero que pasen lo mismo que mis hermanos y yo, que estuvimos muy deprimidos y tristes cuando mi padre estuvo detenido. Se sentía un gran vacío”, recuerda.

Mario Vargas, el padre de Jersey fue arrestado el 27 de septiembre de 2013 en Tennessee por conducir sin licencia de manejo. Debido a que era indocumentado fue enviado a un centro de detención en Louisiana donde permaneció seis meses, y estuvo a punto de ser deportado.

Dedicado a la construcción, el padre de familia había dejado a su familia en Los Ángeles para irse a Tennessee porque no encontró empleo en la urbe angelina. Llevaba poco más de un año alejado de sus hijos y esposa, cuando fue detenido.

“En esos meses, cuando mi papá dejó de enviarle dinero a mi mamá, ella hacía tamales para vender, limpiaba yardas, los pasillos de los departamentos donde vivimos y cuidaba niños para mantenernos a mis hermanos y a mi”, platica Jersey.

Viaja a la Costa Este

Junto a sus cuatro hermanos y padres, Jersey viajará a Washington D.C. y Philadelphia para tratar de hablar con el Papa Francisco.

“Cuando lo vea, le voy a decir: eres como un milagro, tú me has ayudado, y ahora yo quiero ayudar a otros niños para que no sean separados de sus padres por la deportación. Y quiero me ayudes a ablandar los corazones de los republicanos”, dice Jersey súper emocionada.

Nacida en Panorama City, la niña no tiene una entrevista fija con el primer Papa Latino, como tampoco la tuvo cuando fue al Vaticano en la primavera de 2014, a pocos días de que el presidente Obama se reuniera con el Papa en Roma.

En esa ocasión, le tocó esperar detrás de un barandal por varias horas. Cuando Francisco estaba cerca, una buena samaritana se apiadó de ella y le ofreció su sitio en primera fila. Y el milagro ocurrió, el Papa se le aproximó, le tocó la cabeza y la bendijo.

Jersey no perdió un segundo: “Por favor ayúdeme, mi familia sufre, mi papá enfrenta la deportación. No es justo. Otros hijos pasan por lo mismo porque sus padres han sido separados”, le dijo entre lágrimas.

El abogado experto en migración Alex Galvez, que lleva el caso del padre de Jersey, Mario Vargas, a quien le consiguió un permiso de trabajo bajo el alivio discrecional, sostiene que el viaje de la menor y su familia es posible gracias al apoyo del arzobispo José H. Gómez y la Arquidiócesis de Los Ángeles.

“Hemos sido invitados a la beatificación de Junípero Serra en la Basílica en Washington, D.C. y a la ceremonia en el Congreso donde estará el Papa Francisco. Ahí nos ha invitado el congresista Xavier Becerra”, precisa Gálvez.

Jersey y su familia también estarán presentes en la misa que el Papa Francisco dará en un parque en Philadelphia y asistirán a una junta especial para los inmigrantes en esa ciudad.

“El Papa Francisco va a donde está el poder en Washington, en el Congreso. Esperamos que pueda mover los corazones de republicanos como John Boehner, el presidente de la Cámara de Representantes, con el que Jersey platicó el año pasado en Washington y le pidió pasar una reforma migratoria, después de entregarle un pañuelo bordado por su madre, que decía ’11 millones de indocumentados’”, sostiene el abogado.

Gálvez agregó que Boehner es católico y por republicanos como él no ha habido una reforma migratoria.