Jóvenes “DREAMers” en el ojo del huracán demócrata

Los jóvenes indocumentados tienen una presencia fuerte en las campañas demócratas, y también están del lado de los que quieren más compromiso hacia la comunidad de parte del partido.

Las Vegas, Nevada – Los llamados “DREAMers”, jóvenes indocumentados con o sin permiso de estadía (DACA), han sido una presencia constante en los días previos al primer debate presidencial demócrata, al igual que durante la campaña interna del partido.

Dulce Valencia, de 19 años, se presentó aquí en una mesa redonda junto con la presidenta del partido demócrata Debbie Wasserman Schultz. No pudo calificar para DACA por haber llegado al país unos meses despues de la fecha limite establecida por el programa de 2012. Cuando el Presidente Barack Obama anunció la expansión de DACA y el programa DAPA, la joven creía que ella y su mamá estaban libres del miedo a la deportación.

“Pero no, no fue así, hubo una demanda y todo se detuvo. Nada es más frustrante que estar tan cerca de algo y que después no ocurra”, dijo Valencia bajando los ojos. “Por eso, no voy a dejar de trabajar, no voy a dejar el activismo”.

Otra “DREAMer” de Nevada, Astrid Silva, fue una de las selectas invitadas a estar presente dentro de la sala de debates en el hotel Wynn de Las Vegas. “Queremos saber los pasos concretos que van a dar estos candidatos para nuestra comunidad latina y para los inmigrantes”, dijo Silva a este diario hace un par de días.

Los demócratas creen que los DREAMers son importantes para atraer el voto de los latinos y los “millenials” (la generación que está entre los 18 y 32 años en este momento), pero no todos los “soñadores” están participando de la campaña demócrata. Algunos permanecen escépticos y buscan ejercer más presión para asegurar que los demócratas no den por sentado su apoyo.

En semanas recientes, la organización DREAMer más grande del país, United We Dream, ha permanecido crítica, particularmente contra Hillary Clinton.

“Todos van a decir lo mismo, que apoyan las acciones ejecutivas de Obama y algunos dicen que quieren ampliarlas”, dijo Mario Carrillo, portavoz de United We Dream. “Pero lo que se ganó lo ganó la comunidad, no fue que Obama lo dio simplemente. El movimiento tiene que seguir y tienen que hablar de más cosas, como por ejemplo, por qué seguir usando cárceles privadas que ganan dinero por cada inmigrante encarcelado, y de cómo van a dejar de separar a las familias y hacer redadas en nuestra comunidad”.