Al menos 41 muertos y más de 200 heridos en atentado de ISIS en Beirut

Al menos 41 personas murieron y 200 resultaron heridas hoy en un doble atentado suicida reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (ISIS) contra el barrio de Burch Barachne, uno de los feudos del grupo chií libanés Hizbulá, en el sur de Beirut.

El ministro libanés de Sanidad, Wael Abu Faaur, dio las cifras de las víctimas en unas declaraciones en el lugar del ataque a la televisión de Hizbulá, Al Manar.

Por su parte, la Cruz Roja libanesa rebajó por el momento la cifra de fallecidos a 37 y la de heridos a 181, según anunció en su cuenta de la red social Twitter.

Asimismo, el ministro libanés del Interior, Nuhad Masnuk, indicó a la Agencia Nacional de Noticias (ANN) que un tercer suicida formaba parte del ataque, pero falleció por el impacto de una de las explosiones antes de que pudiera detonar su propia bomba.

VIDEO: Dramatic video of the moment the 3rd suicide bomber is captured by the crowd in #Beirut – @Hamosh84 pic.twitter.com/Qw6UKgOcwt

— Conflict News (@Conflicts) November 12, 2015