Ronda Rousey y Holly Holm calientan su pelea desde el pesaje

El UFC 193 tendrá en la pelea estelar a la campeona de las 135 libras Ronda Rousey y la retadora Holly Holm, la pelea co-estelar será entre la campeona de las 115 libras Joanna Jedrzejczyk y la contendiente Valerie Letourneau, este evento se transmite en UFC Network desde el Etihad Estadio en Melbourne, Australia.

La ceremonia de pesaje estuvo candente. En el cara a cara, las dos peleadoras se acercaron demasiado, Ronda dijo algo, Holm se acercó más, hubo un acercamiento con la cabeza y después Holm tiró lo que pareció un golpe a la cara de la monarca.

Dana White se interpuso en medio de las dos y paró cualquier adelanto de pelea.

