Cristiano Ronaldo vs. su hijo en adorable competencia de tiros libres

A pesar del ritmo de competencia del futbol europeo Ronaldo siempre se da tiempo para convivir con su hijo

Cristiano Ronaldo se ha distinguido a lo largo de su carrera por ser un futbolista bastante competitivo, y una vez más lo demuestra en un video en el que aparece junto a su hijo Cristiano Jr, jugando en una divertida competencia de tiros libres.

En la grabación que fue compartida a través de redes sociales se observa cómo padre e hijo se encuentran frente a una portería miniatura que está cubierta por una barrera conformada por un pingüino de peluche, una figura de Hulk e Ira de la película Intensamente.

Tras varios intentos por parte de ambos competidores Cristiano gana el juego al lograr superar a la barrera y meter el balón en la portería mientras el pequeño se lamenta por haber perdido el juego.

En días pasados el portugués se mostró orgulloso de su forma de ser, aseguró que está “hecho para ser el mejor” y afirmó que “ni siquiera Dios agradó a todo el mundo”, comprensivo ante los extremos en los que se instalan sus seguidores y detractores.

“Todo el mundo puede pensar lo que quiera. Yo me voy a la cama todos los días con la conciencia muy tranquila y duermo bien. No podemos vivir obsesionados con los que otros piensan de nosotros. Si no, no viviríamos. Ni siquiera Dios agradó a todo el mundo”, asegura Cristiano en una entrevista que le realizó la revista Papel.

