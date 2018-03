Joven se reúne con los donantes de sangre que le salvaron la vida

La historia de Jorge Sincuir es un recordatorio de la importancia de que los latinos sean donantes de sangre

En un inesperado vuelco de la vida, un joven hispano que donaba sangre con regularidad, sufrió un dramático accidente de auto que lo puso al borde de la muerte.

Nunca imaginó que las donaciones de sangre le salvaría la vida y que nueve meses más tarde se reuniría con tres de sus 27 donadores.

Lo más curioso es que Jorge Mario Sincuir de 26 años está a semanas de graduarse como técnico de laboratorio clínico, cuyo trabajo será probar y procesar las donaciones de sangre para las transfusiones de sangre.

“Es como si el círculo se cerrara. Mi hijo siempre fue donante de sangre, las donaciones le salvaron la vida, y ahora va a dedicar su vida a procesar las donaciones de sangre”, dice Ingrid Sincuir Martínez, madre de Jorge Mario.

El Centro de Sangre y Plaquetas de la Universidad de California de Los Ángeles (UCLA) juntó al muchacho con alguno de los 27 extraños que le devolvieron la vida al donarle sangre y plaquetas.

“Estaba sobrecogido por la felicidad. Emocionalmente era demasiado para mí. Por eso los abracé, y platiqué con ellos, quería saber quiénes eran. Estoy muy agradecido”, comenta el muchacho.

La madre no pudo contener las lágrimas. “Nunca podré pagarles lo que hicieron por mi hijo. La sangre no tiene precio”, comenta.

Antes del accidente, durante cuatro años, Jorge Mario Sincuir, estudiante de UCLA donó 23 veces sangre y plaquetas. Seguía el ejemplo de su hermano Andrew, también estudiante de UCLA y de 22 años quien 68 veces hizo lo mismo. Ninguno de ellos imaginó que donar sangre, algún día los beneficiaría.

Jorge Mario fue traído por su madre de Guatemala cuando tenía dos años de vida.

“Incluso yo estaba preocupada al principio porque mi hijo iba a donar sangre cada semana pero Andrew me dijo tú me criaste para ayudar a otra gente y donar plaquetas es cómo puedo hacerlo”, recuerda.

Al borde de la muerte

En abril de 2015 mientras Jorge manejaba en la lluvia su auto resbaló y se impactó contra una camioneta SUV en una curva de la calle Sunset. Quedó sangrando y con la pelvis, cadera y brazo izquierdo hechos pedazos.

Fue necesario hacerle tres cirugías para reconstruírle los huesos y le transfundieron 32 unidades de sangre. Permaneció hospitalizado por un mes, y apenas ahora en enero regresó a la escuela.

Después de reunirse con sus donadores, el hermano menor y la madre de Jorge Mario Sincuir fueron a donar sangre.

El propio padre, quien nunca antes había donado y rechazaba la idea de hacerlo, le donó a su hijo.

“No tenemos razón para no donar. A veces por razones culturales no lo queremos hacer. Así era mi padre, pero es muy seguro hacerlo y no ofrece ningún riesgo”, dice Jorge Mario.

Muy pocos hispanos donan sangre

Aunque los hispanos son el grupo de población que más crece en Estados Unidos, sólo un pequeño porcentaje es donante. Los investigadores han encontrado que casi 60% de la población hispana tiene sangre tipo O, la más requerida por los hospitales para tratar a una variedad de pacientes que son víctimas de trauma y hasta bebés prematuros.

Para donar sangre o plaquetas, una persona debe tener 17 años o más, pesar por lo menos 110 libras, tener buena salud y no haber tomado aspirinas o drogas antiinflamatorias durante 48 horas antes de la donación.

Asimismo deberá estar dispuesto a dedicar una hora de su tiempo para donar sangre y dos horas para las plaquetas.

Los menores pueden donar a los 16 años con consentimiento de los padres o 15 con la autorización de un padre o un médico. Para programar una donación, puedes escribir a: gotblood@ucla.edu o llamar al 310-825-0888, ext. 2.

Los mitos detienen a los latinos

De acuerdo a la organización One Blood que promueve la donación, muchos latinos no participan porque tienen falsas ideas sobre la donación de sangre.

A continuación, despejamos unos cuantos mitos:

no hay riesgo de ser infectado de HIV, ni de aumentar de peso,

no hay límite de edad,

no afecta el deseo sexual y

los diabéticos saludables pueden donar.

Tampoco se necesita tener un número o tarjeta del seguro social para donar pero sí una identificación con foto.