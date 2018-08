Top Picks Consumer Reports 2016, lo mejor y lo peor El Mazda MX-5 Miata, el Kia Sorento, la Toyota Sienna, el Toyota Camry, el Lexus RX, el Honda Fit y la Ford F-150, entraron por primera vez a la lista…

El Mazda MX-5 Miata, el Kia Sorento, la Toyota Sienna, el Toyota Camry, el Lexus RX, el Honda Fit y la Ford F-150, entraron por primera vez a la lista Top Picks de Consumer Reports 2016.

La nueva Ford F-150 fue nombrada la mejor camioneta (pickup), gracias, en parte a su economía en el rendimiento de gasolina, su cabina silenciosa y espaciosa y su sistema de información y entretenimiento muy mejorado.

Es la primera vez que Ford sale en primer lugar en la categoría desde 1999 y el primer Top Picks general desde 2012.

La lista Top Picks Consumer Reports 2016, las Tarjetas de Reporte de Marcas de Autos y más de la Edición Anual de Automóviles fueron publicadas en una conferencia de prensa ante la Asociación de Prensa Automotriz de Washington (WAPA por sus siglas en inglés) en Washington, D.C.

Los Top Picks de Consumer Reports deben calificar cerca de o en el primer lugar de sus categorías respectivas en el puntaje de pruebas en la carretera de Consumer Reports.

Los modelos también deben cumplir con el promedio o más del rango de confiabilidad predicha basado en problemas reportados por suscriptores para los 740,000 vehículos en la encuesta de autos de Consumer Reports de 2015.

También se toma en consideración la satisfacción de propietario la cual Consumer Reports obtiene al encuestar a suscriptores respecto a su nivel de felicidad en cuanto a los 230,000 vehículos en sus garajes.

Finalmente, y muy importante, los Top Picks deben desempeñarse de forma efectiva en pruebas de choques y volcaduras realizadas por el gobierno y por la industria aseguradora (si fueron probados).

“Los Top Picks de este año incluyen modelos renovados, como el Lexus RX, que han saltado de vuelta a las primeras posiciones de sus respectivas categorías después de estar ausentes por mucho tiempo”.

– Mark Rechtin, Líder del Equipo de Desarrollo de Contenido de Autos de Consumer Reports.

El Toyota Camry se adjudicó su quinto honor como Top Pick en la historia de 20 años de la lista en la categoría de Auto Mediano, y la primera vez en cuatro años. Hubo un momento en el que el Honda Accord tenía una ventaja sólida sobre su competencia en esta categoría ultra competitiva, la mayor parte de la década pasada, pero esto marca su segundo año consecutivo fuera del primer lugar.

Los modelos Forester e Impreza, ambos de Subaru, son los Top Picks de Consumer Reports para las categorías de Todoterreno Pequeño (SUV) y Auto Compacto respectivamente. Es el quinto premio consecutivo para el Impreza y el segundo consecutivo para el Forester. Ambos se destacan por su confiabilidad, comodidad y paquete de tecnología de seguridad disponible.

El Chevy Impala repitió su puesto como el Top Pick de la categoría de Autos Grandes, comprobando que un fabricante estadounidense sabe cómo hacer un auto destacado para las masas. El Impala se une la Ford F-150 como los únicos ganadores nacionales de este año.

Pruebas a fondo

Los procedimientos de pruebas de Consumer Reports son los más completos de cualquier publicación de Estados Unidos o sitio web. Sus expertos realizan más de 50 pruebas individuales se llevan a cabo sobre cada vehículo, incluyendo evaluaciones de frenado, manejo, comodidad, conveniencia, seguridad y economía de gasolina.

Alrededor de 6,000 millas de manejo general y evaluaciones se suman en cada auto de pruebas durante el proceso de pruebas.

Consumer Reports compra todos sus autos de pruebas a los concesionarios de forma anónima. Las evaluaciones de otros se basan en autos que han sido seleccionados específicamente por los fabricantes de autos.

El reporte en español está disponible en la página de Consumer Reports.

Pasa la página para conocer todos los detalles de los Top Picks Consumer Reports 2016 por Categoría:

