Top 10 Marcas de Autos 2016 por Consumer Reports

El Top 10 Marcas de Autos 2016 de Consumer Reports confirmó que a la hora de comprar marcas como Subaru y Mazda pueden ofrecer igual o mejor calidad que las tradicionales consideradas de lujo.

La lista refleja los resultados de más de 50 pruebas realizadas por los expertos de Consumer Reports sobre cada cada vehículo, incluyendo evaluaciones de manejo durante más de 6,000 millas, frenado, comodidad, conveniencia, seguridad y economía en el consumo de gasolina.

La mayor puntuación en 2016 fue para Audi (80), seguida muy de cerca por Subaru (78), cuya línea completa de modelos recibió además la máxima recomendación para cada uno de sus modelos.

Lexus (76), Porsche (76) y BMW (76) completaron el Top 5, pero Mazda terminó inmediatamente por debajo, seguida de Buick.

Los modelos Forester e Impreza, ambos de Subaru, son los Top Picks de Consumer Reports para las categorías de Todoterreno Pequeño (SUV) y Auto Compacto respectivamente. Es el quinto premio consecutivo para el Impreza y el segundo consecutivo para el Forester. Ambos se destacan por su confiabilidad, comodidad y paquete de tecnología de seguridad disponible.

“Ya no basta fabricar autos que manejen bien … los consumidores de hoy también se benefician cuando esos autos también son confiables y seguros”.

– Jake Fisher, Director de Pruebas de Autos de Consumer Reports.

El reporte anual de Lo Mejor y lo Peor de los Autos 2016 de Consumer Reports incluyó modelos de 30 marcas, pero no incluye a los modelos de Alfa Romeo, Jaguar, Maserati, Ram, Smart y Tesla, debido a que Consumer Reports no tiene suficientes datos al respecto. Las pruebas individuales de esas marcas se pueden encontrar en la página ConsumerReports.org

Top 10 Marcas de Autos 2016

1. Audi, 80

2. Subaru, 78

3. Lexus, 76

4. Porsche, 76

5. BMW, 76

6. Mazda, 74

7. Buick, 74

8. Toyota, 72

9. Kia, 72

10. Honda, 71

El resto de las marcas

11. Hyundai 70

12. Volvo 69

13. Mini 68

14. Mercedes-Benz 67

15. Volkswagen 67

16. Ford 66

17. Lincoln 65

18. Scion 65

19. Acura 64

20. Chevrolet 64.

21. Nissan 63

22. Infiniti 63

23. GMC 60

24. Cadillac 58

25. Dodge 58

26. Chrysler 58

27. Land Rover 55

28. Mitsubishi 51

29. Jeep 43

30. Fiat 38

Top Picks 2016

El Mazda MX-5 Miata, el Kia Sorento, la Toyota Sienna, el Toyota Camry, el Lexus RX, el Honda Fit y la Ford F-150, entraron por primera vez a la lista Top Picks de Consumer Reports 2016.

La nueva Ford F-150 fue nombrada la mejor camioneta (pickup), gracias, en parte a su economía en el rendimiento de gasolina, su cabina silenciosa y espaciosa y su sistema de información y entretenimiento muy mejorado.

Es la primera vez que Ford sale en primer lugar en la categoría desde 1999 y el primer Top Picks general desde 2012.

Consumer Reports compra todos sus autos de pruebas a los concesionarios de forma anónima. Las evaluaciones de otros se basan en autos que han sido seleccionados específicamente por los fabricantes de autos.

El reporte en español está disponible en la página de Consumer Reports.

