No hubo audiencia en el caso de agresión sexual del ‘Travieso’ Arce en California

A un mes de la denuncia de una empleada de hotel, la fiscalía del Condado de Orange no ha presentado cargos formales en contra del excampeón de boxeo

La fiscalía del Condado de Orange aún no ha presentado cargos formales en contra de Jorge Arce, por lo que el lunes no se efectuó la que hubiera sido la primera audiencia del caso que involucra al excampeón mexicano de boxeo.

El domingo 28 de febrero, Arce fue arrestado tras la denuncia de agresión sexual que en su contra presentó la empleada de un hotel cercano al Honda Center, de Anaheim, donde el ahora comentarista se hospedaba.

El “Travieso” pasó dos días detenido y el 1 de marzo quedó libre después de que su hermano pagara una fianza establecida por las autoridades en 25,000 dólares.

Arce fue parte del equipo de comentaristas de Televisa que el sábado 27 de febrero transmitió la pelea entre Leo Santa Cruz y Kiko Martínez en el Honda Center.

“Nosotros no hemos presentado ningún cargo en contra del señor Arce, es por esa razón que él no tenía porque haberse presentado en corte”, dijo la vocera de la oficina del fiscal del Condado Orange, Roxi Fyad. “El caso sigue bajo investigación, pero hasta ahora no se han presentado cargos”.

El vocero del Departamento de Policía de la ciudad de Orange, Phil McMullin, ratificó la postura de la fiscalía al señalar que por el momento, Arce no enfrenta cargos formales en su contra.

Arce fue separado en semanas recientes de las transmisiones de boxeo de Televisa Deportes mientras se resuelve el delicado caso.