Así respondió a las críticas por su “pequeño” anillo de bodas

Rachel Pedersen dio una poderosa respuesta a quienes le pidieron que incluso ocultara su anillo, y se volvió viral

La estadounidense Rachel Pedersen, una consultora de marketing digital de Minnesota (Estados Unidos), respondió a quienes se burlaban de su sencillo anillo de compromiso a través de su perfil en la red social Facebook.

Las emotivas palabras de la mujer se han vuelto virales en un santiamén. Pedersen publicó la imagen de la modesta y pequeña joya, luego de que algunos colegas le pidieron que lo ocultara en compromisos sociales y empresariales. En la descripción contó la historia de lo que realmente significaba para ella.

“Sí, lo sé. Mi anillo de compromiso es pequeño. Amigos y familiares a menudo me preguntan cuándo voy a subir el nivel… Incluso una persona me ha dicho que debería ponerme uno más grande cuando acuda a eventos importantes para parecer alguien de éxito. ¿Desde cuándo el tamaño simboliza el éxito?”, se pregunta joven en Facebook.

“Este anillo para mí es mucho más. Simboliza el amor y me recuerda el día que conocí a mi marido. Él trabajaba limpiando ventanas y yo era madre soltera. No podíamos dejar de soñar sobre nuestro futuro y la ilusión de tener un bebé juntos, comprar una casa… No podíamos esperar al futuro, así que no lo hicimos. Nos casamos 13 días después de conocernos”, relata en Facebook.

En entrevistas con medios de su país, la profesional de 27 años ha dejado en claro que el tamaño del diamante no debe simbolizar el amor entre las personas.

“Nunca pensé en tener un anillo hasta que mi marido me sorprendió antes de la ceremonia con él. Gastó todo lo que había ahorrado y tuvo esta pequeña muestra de amor. Y digo pequeña porque resulta insignificante comparada con lo grande que es su amor, incluso ahora, años después de habernos casado. Eso, amigos míos, es el éxito para mí”, concluye en Facebook.