Burbujas: El círculo vicioso de los embarazos

La educación sexual desde el punto de vista de informar edad debe abordarse sin tapujos en la educación básica

Nada más lejano del espíritu de esta columna que querer participar en la interminable discusión respecto a los abortos, sin embargo, hay mucho que decir sobre la necesidad de la prevención de embarazos no deseados, muy especialmente entre jóvenes muy alejados de la edad madura.

Viene el comentario porque en la prestigiada revista The New England Journal of Medicine que se publica desde hace mas de 200 años, aparece un artículo sobre este tema y yo entrevisté a algunos médicos quienes me pasaron datos referentes a Texas y lo que está pasando en esa entidad federativa.

Durante los gobiernos de Rick Perry y de Greg Abbot, republicanos ambos, se propusieron acabar con clínicas y todo lo que tuviera que ver con los embarazos no deseados, acabando con lugares donde se instruía o educaba a las jovencitas para evitar embarazos e incluso para evitar relaciones sexuales a temprana edad.

El resultado ha sido funesto para el Estado. Aunque las estadísticas muestran que el número de embarazos no deseados ha bajado ligeramente en los últimos años, es claro que la reducción es más grande en personas de nivel socioeconómico mayor y con educación, mientras que probablemente no haya habido mejoría en las personas menos educadas y mas pobres.

Si nos vamos a México, allá el problema es más grave aún porque la tasa de crecimiento es mayor y el número de embarazos no deseados también. Y por supuesto en una proporción más grande en la clase media baja y pobre.

El tema es alarmante cuando pensamos en un país de 120 millones de personas con una tasa de crecimiento que complica su manejo si no va acompañada de un crecimiento económico y educativo acorde a sus necesidades.

Estamos en un círculo vicioso porque no educamos y nacen más niños que seguramente crecerán con un nivel educativo bajo.

La solución, como en la mayoría de los problemas socioeconómicos requiere de un gran ingrediente educativo. El tema de educación sexual desde el punto de vista de informar a la juventud sobre la problemática de los embarazos a muy temprana edad debe abordarse sin tapujos en la educación básica de todos los colegios.

Aunque parezca utópico, lo que sería ideal es que subiéramos el nivel educativo de la población, redujéramos los embarazos no deseados y volteáramos poco a poco la pirámide poblacional de manera que la parte inferior donde están los más pobres y menos educados no fuera tan grande.

Sabemos que este tema se presta a un montón de controversias, pero es importante que controvertido o no, lo analicemos desapasionadamente y busquemos un ordenamiento para romper el círculo vicioso mencionado arriba.