A este osito le removieron las garras y la vesícula… ¿por qué?

Cuando un equipo de mantenimiento de carreteras en Canyon Country encontró el cadáver de un oso cachorro a temprana hora del jueves, pensaron que solo se trataba de otro trágico caso de un animal que había sido atropellado por un oso.

Pero cuando un funcionario del Cuidado de Bosques del Estado inspeccionó a la criatura de 2 años, encontró algo más espantoso: las garras del oso de 150 libras se las habían arrancado y su vesícula biliar había sido extirpada, dijo al Los Angeles Times Andrew Hughan, un portavoz del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California.

Los investigadores sospechan que el oso, que fue encontrado cerca de la carretera 14 en Sand Canyon Road, fue golpeado por un vehículo en algún momento durante la noche del miércoles o el jueves por la mañana, y luego mutilado por el mismo conductor o alguna otra persona que se encontraba en el área.

“No hubo signos de una bala, fracturas en las piernas o la cadera –esto fue un crimen de oportunidad”, Hughan. “Estamos muy seguros de que fue golpeado por un coche. La profanación del cuerpo ocurrió después”.

Bear found near L.A. with paws, gallbladder removed from body https://t.co/LOmO6bXuM8 #Clippers #NBA pic.twitter.com/KIyfyu7ru8

— LA Clippers News (@BBClippers_News) June 3, 2016