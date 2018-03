La millonaria oferta por el balón con el que Messi falló el penal en la Copa América Centenario

El chileno que se quedó con la pelota ha ofrecido una jugosa cantidad de dinero a cambio de su tesoro más preciado

Aunque han pasado varios días de la final de la Copa América Centenario entre Chile y Argentina, Lionel Messi sigue dando de qué hablar, pues parece ser que el penal que falló es algo difícil de olvidar.

Resulta ser que el balón con el que erró Messi su tiro desde los once pasos fue a parar a las manos de un aficionado chileno llamado Pedro Vásquez, quien hábilmente se quedó con la pelota de recuerdo.

Varios medios de comunicación abordaron a este hombre, quien aseguró en ese entonces que se quedaría con el esférico, pues considera que es un objeto ideal para heredar a sus nietos.

Sin embargo, Pedro estaría cambiando de opinión, luego de haber recibido varias ofertas económicas por este preciado objeto.

Él es Pedro Vásquez. Recibió la pelota del penal que voló Messi en #CopaAmérica. Lo venderá en 500 mil dólares. pic.twitter.com/5sPsAh6gG9 — Todo Deporte (@tododeporte98) June 29, 2016

Resulta ser que alguien contactó al poseedor del balón para ofrecerle, nada más y nada menos, que la nada despreciable cantidad de ¡60 mil dólares! a cambio de que le ceda este “trofeo”.

“Un periodista me dijo que había un coleccionista de futbol que estaba ofreciendo 60 mil dólares en un portal de Internet. No quería venderlo, pero pienso que si la pelota toma mayor valor no podría guardarla en mi casa por el riesgo y sí podría venderla, pero todo dependerá de la oferta y las circunstancias”, indicó el aficionado de “La Roja”.