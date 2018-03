Agenda NYC: los eventos que no se pueden perder esta semana

El mejor cine para todos los públicos al aire libre, conciertos gratuitos, salsa, un macro festival y mucho más en un fin de semana que viene bien caliente

Jueves 21

Broadway en las calles

Este verano podrá disfrutar de lo mejor que Broadway tiene que ofrecer, al aire libre ¡y gratis! No se pierda hoy la actuación de los bailarines y cantantes de Fiddler on the Roof, Les Miserables, Fuerza Bruta y Cirque Du Soleil Paramour en el escenario de verano de Bryant Park (Avenue of the Americas y west 42nd St., Manhattan). 12:30 pm. Gratis.

Boletos: www. bryantpark.org

Cine al aire libre: “Purple Rain”

La canción más conocida de Prince fue también una película que, aún más tras la muerte del artista, se ha convertido en una obra de culto. La cinta trata sobre un joven músico que a pesar de vivir una difícil situación familiar, trata de conseguir fama y éxito con su música a la vez que se enfrenta a un tormentoso romance. Antes de la proyección habrá DJs y se presentará un corto a cargo de BAMCinematek. En el muelle 1 del Brooklyn Bridge Park (Old Fulton y Furman St, Brooklyn). Gratis. 6 pm.

Boletos: www.nycgovparks.org

Viernes 22

Festival: Panorama

El nuevo macro concierto al aire libre de música rock y alternativa llega a Randall´s Island de la mano de los creadores del ya célebre festival de Coachella. Entre las bandas que encabezan el cartel de la primera edición están Arcade Fire, Alabama Shakes, el rapero Kendrick Lamar (que no se pierde una) y Sia, entre otros muchos. Se puede llegar al festival en un autobús shuttle que sale desde Union y Meeker Ave. en Williamsburg (Brooklyn) o a pie, cruzando el Robert F. Kennedy Bridge desde Manhattan, El Bronx o Queens.

Boletos: www.panorama.nyc

Exposición: Faces of Cuba

Tras el levantamiento del embargo estadounidense a Cuba, el fotógrafo Walter Pofeldt ha querido compartir en esta colección de imágenes lo mejor de la arquitectura, las gentes y el arte que vio en su reciente visita a La Habana, Cienfuegos y Trinidad. En Poe Park Visitor Center (2640 Grand Concourse, Bronx). De 9 am a 5 pm. Gratis.

Información: www.nycgovparks.org

Concierto gratis: Céline Dion

Poco después del fallecimiento de su esposo , Celine Dion se presenta en el Rockefeller Plaza como parte de la Citi Concert Series patrocinada por el Today Show de la cadena NBC. Prepárese para madrugar y hacer cola porque el concierto empieza a las 7 am en la calle 48 entre la quinta y sexta avenidas. Gratis.

Más información: www.orsvp.com

Evento: Nuyoricans al aire libre

Los poetas del Nuyorican Poets Cafe revelarán a los asistentes sus trucos y técnicas para dominar el arte de la palabra, seguido de un espacio abierto para aquellos que quieran compartir sus versos. En Coffey Park (Brooklyn). Gratis. De 7 a 9 pm.

Más Info: www.nuyorican.org

Sábado 23

Cine: Zootopia

En una ciudad habitada por animales de lo más civilizado, la agente de policía Judy Hopps se encarga junto a un avispado zorro de resolver las misteriosas desapariciones de algunos residentes carnívoros. Una historia que divertirá a los niños y hará reflexionar a los mayores.En Wolfes Pond Park at Hylan Blvd (Staten Island). 8:30 a 10:30 pm. Gratis.

Boletos: www.nycgovparks.org

Al ritmo de Hop

¿Que qué es el Lindy Hop? Es uno de los géneros de baile más famosos de Harlem y este sábado tendrá la oportunidad de verlo y aprender los pasos al ritmo de las canciones de las leyendas del jazz que vivieron en este barrio gracias a la Harlem Swing Dance Society. Habrá una clase magistral de 5 a 6 pm y después baile libre hasta que los pies aguanten. En el Jackie Robinson Park Bandshell (Manhattan). Gratis.

Boletos: www.nycgovparks.org

Concierto: Amaury Gutierrez

Tras recorrer el mundo y conseguir el Grammy latino con su álbum “Sesiones Intimas”, el cantautor cubano Amaury Gutiérrez se presenta en Manhattan con un show en el que no faltarán éxitos como “Yo sé que es Mentira”, “Perdóname Todo” y “Se me Escapa el Alma”. En Subrosa (63 Gansevoort St, Manhattan). $25. 9 pm.

Boletos: www.subrosanyc.com

Domingo 24

Concierto: Lu Miranda

Después de ser reconocida en su país como mejor artista promesa y mejor artista del año, esta cantante ecuatoriana se presenta en la mítica sala The Bitter End (147 Bleecker St, Manhattan) junto a otros cinco cantautores neoyorquinos en un concierto en el que cantará por primera vez en Nueva York los éxitos de su primer EP, Mañana Saldrá el Sol. A las 7 pm. $5.

Más información: www.nysongwriters.com

Jazz entre esculturas

Desde 1971 el MoMA celebra su particular homenaje a la música y el verano con su serie de conciertos gratuitos Summergarden en el jardín de esculturas Abby Aldrich Rockefeller. La entrada al patio abre a las 7 pm, pero se recomienda llegar con bastante antelación ya que son muchos los que no quieren perderse estas actuaciones de lujo a cargo de músicos de Juilliard y el Lincoln Center. Este domingo podrán disfrutar de la actuación de The Cavatina Quartet, con Randall Goosby y Mariella Haubs (violines); Jameel Martin (viola) y Jia Kim (chelo). Gratis.

Más información: www.moma.org

Cine mágico bajo las estrellas

Dorothy y su perrito Totó se ven atrapados por un tornado que les transporta desde su Kansas natal a un mundo fantástico llamado Oz. No se pierdan al hombre de hojalata, el espantapájaros y el león más cobarde en esta adaptación musical de la novela de L. Frank Baum. En Athens Square (Queens). Gratis.

Boletos:www.nycgovparks.org

Miércoles 27

Concierto: Larry Harlow

Esta leyenda de la música afrocubana vuelve a actuar en Nueva York como parte de la serie de conciertos al aire libre Bridge Grooves organizado por Brooklyn Bodega. No se pierdan antes al DJ Ray Suave para ir calentando motores. En el muelle 1 del Brooklyn Bridge Park. 7 pm. Gratis.

Boletos: www.brooklynbridgepark.org