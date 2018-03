Foto: Jennifer López y Shannon de Lima, unidas por Marc Anthony

La actual esposa del salsero ha publicado una foto en su Instagram en la que el cantante y ella aparecen muy sonrientes junto a Jennifer y su novio

La cantante Jennifer López y su exmarido Marc Anthony han demostrado una vez más que, a pesar del fracaso de su relación sentimental, continúan formando una familia muy unida junto a sus respectivas parejas por el bien de sus gemelos Max y Emme (8) .

En esta ocasión, la encargada de reflejar la buena sintonía que existe entre el exmatrimonio ha sido la modelo venezolana Shannon de Lima, la actual esposa del cantante, quien este fin de semana publicó una fotografía en sus redes sociales en la que aparece posando junto a Jennifer, Marc y el bailarín Casper Smart -pareja de la intérprete- después de acudir a uno de los conciertos de ‘La Diva de El Bronx’ en Las Vegas.

“Pasándolo de maravilla en Las Vegas. ‘All I Have’ de JLo es un espectáculo maravilloso. ¡Enhorabuena, chica!“, escribió Shannon -madre de un hijo de 8 años, Daniel, fruto de una relación anterior- en su cuenta de Instagram junto a la imagen en cuestión, en la que todos sus protagonistas aparecen posando abrazados.

Aunque Jennifer prefirió no reflejar el encuentro con su exmarido y la actual esposa de este en sus redes sociales, siempre ha reconocido ser muy afortunada por tener a su lado a dos hombres -Marc y Casper- capaces de mantener una buena relación entre ellos por el bien de sus retoños.

“Nuestra relación es buena. Por mi parte, siempre intento hacerlo lo mejor posible para que todo vaya bien. Es un trabajo a tiempo completo, créeme. Pero es mi trabajo más importante, asegurarme de que todo va bien. De otra forma no podría hacer el resto de cosas que hago porque estaría demasiado preocupada todo el tiempo por los niños, pensando si están bien o no. Beau y Marc son una parte importante de eso. Mi relación con ellos es… Nuestra referencia son siempre los niños: ‘¿Qué es lo mejor para ellos? ¿Qué es bueno para ellos? Vamos a hablar de una manera determinada delante de ellos, vamos a hacer esto y lo otro, no podemos dejar que vean tal cosa…’. Todo empieza ahí: una vez los niños son felices aportan felicidad a la casa, y todo va bien”, explicaba Jennifer en una entrevista a People.