Autos 2016 más confiables, según Consumer Reports

La lista de Autos 2016 más confiables de Consumer Reports tiene a Lexus y Toyota en el 1-2 y por primera vez en la historia a Buick en el Top 3.

El 3er. puesto de Buick en la lista es la primera vez que una marca de Estados Unidos aparece en el Top 3, desde que Consumer Reports comenzó a publicar sus calificaciones a principios de los 80s.

“Una de las razones por las cuales Buick ha logrado avanzar en comparación a otras marcas de General Motors es porque tiene una línea de modelos limitada, sin pick-ups o SUVs basadas en pick ups que han impactado negativamente a Cadillac y Chevrolet”, dijo Jake Fisher, Director de Pruebas de Autos de Consumer Reports.

La lista de los Autos 2016 Más Confiables refleja los resultados en una escala de 0 a 100, en la que las marcas que logren por lo menos 60 puntos son consideradas “Confiables”.

El No. 1 lo ocupó Lexus, seguido por Toyota, que mantuvieron sus posiciones en comparación con el reporte de 2015. Las dos marcas japonesas han intercambiado el No. 1 No. 2 durante los últimos cuatro años.

El 3er. lugar de Buick, con 75 puntos, representó una sustancial mejora en comparación con el 7mo. puesto de 2015.

Audi fue la marca europea mejor calificada (4ta.), seguida por Kia, Mazda, Hyundai, Infiniti (la mayor mejora con 16 puestos), BMW y Honda para completar el Top 10.

Subaru, Volvo y Volkswagen sufrieron las caídas más drásticas. Subaru (-6) se vio perjudicado por los problemas del sedán Legacy y la SUV Outback; Volvo (-7) tuvo problemas con la pantalla táctil de la SUV XC90 y Volkswagen (-9) enfrentó problemas en todos sus modelos, excepto la SUV compacta Tiguan.

Como fabricante de varias marcas, Fiat-Chrysler volvió a ocupar los últimos puestos y todas sus marcas quedaron por debajo de los 60 puntos y por lo tanto en la lista de “No Confiables”.

