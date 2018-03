Semifinales de la MLS de Conferencia Este y Oeste, horarios y canales de transmisión

Los cruces, a ida y vuelta, se jugarán el 30 de octubre y 6 de noviembre

Las Semifinales de la Conferencia del Este y Conferencia del Oeste de los Audi 2016 MLS Cup Playoffs se han definido tras jugarse los cuatro Partidos de Eliminación Directa.

Partidos de ida: domingo, 30 de octubre:

Conferencia del Este: #5 Montreal Impact vs. #1 New York Red Bulls – 12 p.m. PT / 3 p.m. ET (ESPN Deportes, ESPN, TSNGo)

Conferencia del Oeste: #3 LA Galaxy vs. #2 Colorado Rapids –2 p.m. PT/ 5 p.m. ET (ESPN Deportes, ESPN; TSN1, TSN4)

Conferencia del Este: #3 Toronto FC vs. #2 New York City FC – 4 p.m. PT /7 p.m. ET (FS1*; TSN2)

Conferencia del Oeste: #4 Seattle Sounders FC vs. #1 FC Dallas – 6:30 p.m. /9:30 p.m. ET (FS1*; TSN2) *Narración en español disponible a través de SAP

ESPN y FOX Sports en Latinoamérica y Eurosport en España transmitirán en vivo todos playoffs de la MLS, y serán televisados en más de 170 países y territorios alrededor del mundo.

El calendario a nivel nacional televisivo para los partidos de vuelta de las Semifinales de Conferencia del 6 de noviembre, será determinado el domingo por la noche al concluir los partidos de ida.