Video: Maradona llama “ineptos e inútiles” a autoridades del fútbol argentino

A 48 horasde su cumpleaños N° 56, el Diez le mandó un saludos a los "maradonianos", afirmó que se reunirá con Gianni Infantino y que conversará con él sobre lo quienes comandan hoy la AFA

Diego Maradona, desde Dubai, les envíó un saludo a todos “los maradonianos”, arriba de una bicicleta fija, agitado por los ejercicios físicos que realizaba. Afirmó que el domingo algunos de sus hijos pasarán el cumpleaños N°56 junto con él, anunció la inauguración del “Café Maradona” en tierras del emirato, y prometió: “Es el café de ustedes, muchachos; de todos los argentinos, de todas las banderas”.

Una vez que finalizó con el mensaje hacia sus fanáticos, no dudó en disparar contra el Comité de Regularización que gobierna la AFA, con Armando Pérez como principal figura: “Tengo una charla con (Gianni) Infantino porque el fútbol argentino es un caos. Lo sabemos todos, pero nadie hace nada”, apuntó. Y después cargó ya con munición gruesa.

“Si Infantino me dice que yo tengo que imponer gente mía, ¿Sabés cómo los saco a los que están? Porque los que están no sirven para nada, y felicito a Gámez por haberle pegado una trompada. No sé si le pegó o no, pero está bien porque lo que es de uno, es de uno. Mirá lo que me está pasando a mí, yo le di soga [por su ex mujer Claudia Villafañe] y hoy estoy peleando por varios millones de dólares. Por eso, no quiero que la AFA termine como yo. Por eso, con Infantino la clave va estar en que yo vaya sacarlos a esos ineptos, inútiles que hoy comanda la AFA”.

Y se despidió así: “Un beso grande para todos, el cumpleaños 56 es para ustedes. En especial, para los maradonianos y para mis hermanas, que las amo. Argentinos (se golpea el pecho) los llevo en el corazón”.