El Top 12 Autos 2016 Favoritos de Consumer Reports, incluye a los modelos que recibieron las mejores calificaciones en las pruebas de la revista, las encuestas realizadas con sus lectores y datos de la calificación de seguridad independientes.

Tras todo el proceso de evaluación, Consumer Reports le da una calificación de hasta 100 puntos a cada modelo, por lo que las listas cambian todos los años y varían considerablemente de modelo a modelo incluso dentro de una misma marca.

Por ejemplo, Infiniti, tiene al sedán Q70 con 91 puntos y a la crossover QX60 con solo 33; Ford recibió excelentes calificaciones para la SUV Expedition y no tan buenas para los autos compactos Fiesta o Focus y Audi está en el Top 5 como marca general, a pesar de que el compacto A3 recibió calificación por debajo del promedio de la industria.

Entre las recomendaciones de los expertos de la revista, está esperar uno o dos años para comprar o hacer un lease del modelo más reciente, porque según sus evaluaciones, ese periodo de espera le da tiempo a los fabricantes a hacer ajustes que eventualmente mejorar la calidad y confiabilidad de los vehículos.

Consumer Reports reconoció por ejemplo, que la implementación de sistemas de alta tecnología en seguridad, comunicación, conectividad y entretenimiento, causan problemas inicialmente como sucedió con el sistema MyFord Touch en modelos como el Fiesta y Focus.

A continuación lo más destacado del estudio anual de autos de Consumer Reportes, que publica la información completa en su revista impresa y en la sección de subscriptores de su sitio de Internet.

Top 12 autos 2016 recomendados por Consumer Reports

BMW i3

BMW X5

Cadillac XTS*

Chevrolet Camaro*

Chevrolet Corvette

Chevrolet Cruze*

Chrysler 300

Ford Escape

Hyundai Santa Fe

Mercedes-Benz GLC*

Porsche Macan

Tesla Model S

Los modelos que aparecen con un asterísco reflejan el promedio de confiabilidad basado en los datos de 10 años y son más una predicción en lugar de una calificación en la escala de 0 a 100.

Autos no recomendados por Consumer Reports

Audi A3

Chevrolet Volt

Dodge Durango

Ford F-150

Honda Civic*

Lincoln MKX*

Mini Cooper

Subaru WRX/STi

Volkswagen GTI

Volkswagen Jetta

Volkswagen Passat

