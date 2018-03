Encontraron muerto de un tiro a joven de 18 años en Long Beach

La víctima fue localizada en el patio de la casa de una amiga, en la que residía temporalmente

La Policía de Long Beach investiga las circunstancias que condujeron a la muerte de un hombre la madrugada del martes, que ha sido identificado como Manuel “Manny” Arechiga, de 18 años.

A eso de las 2:10 a.m. recibieron una llamada sobre un hombre herido de bala en la cuadra 600 de la calle East 9th, informó un portavoz de la agencia de Long Beach.

Uniformados llegaron a la zona para encontrar al hombre herido de bala en el torso y tirado en el patio frontal de una vivienda. Los paramédicos lo declararon muerto en el lugar de los hechos.

El joven residía temporalmente en el hogar donde fue asesinado. La dueña, Lettie Calderón, vive allí con sus cuatro hijos (que se encontraban en el interior cuando ocurrió el crimen) y explicó que Arechiga era el mejor amigo de su hija y llevaba una semana en su casa después de perder su trabajo. Calderón estaba intentando ayudarle a conseguir otro empleo y animándolo a volver a la escuela.

Explicó también que había habido una escalada de violencia en la zona en los últimos tiempos, y que su propio marido había sido apuñalado mortalmente hacía solo tres semanas. Arechiga estaba ayudando a la familia Calderón en esos duros momentos y la mujer teme que ambos crímes puedan estar relacionados y su familia se encuentre en peligro.

A Arechiga le sobrevive un hijo de 1 año, según afirmaron sus padres.

La policía está buscando a posibles testigos en el vecindario. No está claro qué llevó al tiroteo, pero las autoridades no han indicado que nada señale a un robo o a actividad de bandas. Hasta el momento las autoridades no tienen ningún sospechoso.

La investigación continúa abierta.