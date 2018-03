Licencias AB 60 continuarán vigentes aún con el nuevo presidente

Los datos de quienes consiguieron un permiso de conducir bajo la ley no pueden ser utilizados para perseguirlos por su estatus migratorio

A menos de dos meses que Donald J. Trump tome las riendas del país como el nuevo presidente de EEUU, en California algunos se preguntan qué pasará con el futuro de las licencias para indocumentados bajo la ley AB 60.

La AB 60 comenzó a implementarse en enero del 2015 y permite que personas que no tienen documentos legales en el país puedan obtener una licencia de conducir. Esta contiene una marca que explica que no sirve para trámites federales. Según estadísticas del departamento de vehículos motorizados de California (DMV) hasta el momento se han entregado cerca de 800,000 licencias bajo esta ley.

Y aunque la duda se siembra en algunos miembros de la comunidad, otros como María Galván dicen no estar preocupados de renovar su licencia puesto que California sigue igual desde que se eligió al nuevo presidente. “Aquí son los blancos los que querían que tuviéramos licencia ya que muchos [indocumentados] después de chocar huían o no tenían cómo pagar el choque”, dijo Galván.

Representantes del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) también agregan que no hay razón para alarmarse. La AB 60 es una ley estatal que protege la identidad de todos los solicitantes y además no existe una base de datos separada de la regular, dijo Armando Botello, director de comunicaciones del DMV de California.

La página web del DMV explica que por ley, nadie puede discriminar a un titular de una licencia AB 60, o utilizar esta licencia para intentar cuestionar la ciudadanía o estatus migratorio del titular.

Botello dijo que el acceso a esa base se limita a la búsqueda de personas que hayan cometido delitos considerados graves o que son buscados por las autoridades como sospechosos de delitos serios.

Galván dice que ella no se preocupa por posibles problemas con inmigración o con la ley puesto que ella no tiene ninguna infracción y además el jefe de policía de Los Ángeles ya dijo que no está detrás de indocumentados. Galván agregó que las personas no deben tener miedo de solicitar o renovar la licencia de conducir ya que “si inmigración hubiera querido, ya los hubiera deportado”.

“Ellos tienen nuestros datos, tienen toda nuestra información, todo inmigrante que está aquí, trabaja y contribuye de alguna manera tiene sus datos públicos”, dijo Galván. “Hasta con la cuenta del celular y las remesas que se mandan”.

Botello recalcó que es importante mantener buena conducta para no tener problemas con la ley. No se recomienda que las personas manejen bajo la influencia de alcohol o drogas puesto que este es considerado un delito serio para las autoridades, explicó.