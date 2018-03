BuenosDíasLA: Por lo que más quieras, no conduzcas este fin de semana

La Navidad ha llegado oficialmente a Disneyland. Anoche se celebró el comienzo de la temporada navideña en el parque de Anaheim, y te traemos toda la información. Foto: Armando Tinoco/La Opinión #DisneylandHolidays #Navidad #Disneyland #Anaheim #laopinion #losangeles #la #christmas #navidad #happyholidays

A post shared by La Opinión (@laopinionla) on Nov 18, 2016 at 2:14pm PST